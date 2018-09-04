3-х летняя девочка умерла в детском саду. Виноваты родители?

Если действия врачей, у которых погибшая девочка проходила медосмотр, противоречили законодательству – им будет дана юридическая оценка. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков.

С его слов, уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка в муниципальном детском саду не возбуждалось. Так как вины воспитателей в этом нет, а привлекать к ответственности родителей – не гуманно. Мол, они и так пострадали, потеряв своего ребенка.

- Беседа с родителями и сотрудниками детсада была проведена. Сейчас планируется поговорить с врачом поликлиники, который выдал справку о прохождении ребенком медосмотра. Как выяснилось, отец и мать погибшей скрыли болезнь дочери не только от воспитателей, но и от медиков. Они всем говорили, что ребенок здоров. Потому что надеялись на то, что девочка выздоровеет сама, что приступы эпилепсии – это возрастное. Но их наказать мы не можем. Поэтому будет проводиться расследование в отношении врачей, - сказал Замир Сыков.

Хотя есть большая вероятность, что дело закроют, не успев возбудить. Ведь не было назначено никаких экспертиз – родители девочки от вскрытия отказались.

Напомним, трагедия произошла в детском саду Оша еще 3 августа. Но известно о ней стало, в том числе правоохранительным органам, лишь несколько дней назад. По данным УВД города, девочка просто не проснулась после сонного часа. Единственная версия произошедшего – у ребенка во сне случился приступ эпилепсии.