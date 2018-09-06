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Так кто же придумал Всемирные игры кочевников?

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- Бакыт Стамов
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С ростом популярности Всемирных игр кочевников все чаще возникает вопрос - а кто же их придумал? По одной из версий, "праотцом" ВИК называют политика, экс-кандидата в президенты и лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Мол, именно благодаря ему в Кыргызстане стали проводиться эти спортивные мероприятия. Даже международная интернет-энциклопедия Википедия пишет, что именно он является основателем этих игр.

Насколько это соответствует действительности, и как на самом деле все это происходило? С этим вопросом редакция VB.KG обратилась к самому политику.

По его словам, все началось со встречи с тогдашним директором департамента Минкультуры Максатом Чакиевым и нынешним полпредом правительства в Иссык-Кульской области Асхатом Акибаевым.

- Когда я стал заместителем генерального секретаря Совета сотрудничества тюркских государств (ССТГ), мы встретились в кафе, где они мне озвучили эту идею. Чакиев и Акибаев считали, что здесь нужна помощь такой авторитетной организации, как ССТГ. После этого я поднял этот вопрос на заседании ССТГ. Члены организации поддержали эту идею и самую большую помощь на всех этапах подготовки оказал тогда генеральный секретарь нашей организации Халил Акынжы. По моей инициативе была организована международная рабочая группа по подготовке и проведению этих игр, председателем которой избрали меня.

Вместе с тем собеседник VB.KG отметил, что правительство Кыргызстана первоначально встретило эту идею в штыки.

- Мне пришлось не просто убеждать правительство. Это была самая настоящая битва. Высокопоставленные чиновники прямо говорили: не морочьте нам голову. Более того, в прессе пошли даже заказные статьи, где писали, что Мадумаров хочет опозорить Кыргызстан дикой идеей о каких-то играх кочевников. Бывший тогда премьер-министром Жанторо Сатыбалдиев на совещании правительства так и сказал, что если Мадумаров хочет организовать игры кочевников, то пусть сам их и проводит.

В результате Мадумаров добился того, что его принял по этому поводу президент Алмазбек Атамбаев.

- Я объяснил ему сложившуюся ситуацию, и он поддержал меня. Он так и сказал мне, что тоже загорелся этой идеей. И добавил, что если правительство не в состоянии, то он сам займется поиском денег для финансирования игр. Через некоторое время появилось постановление правительства о создании оргкомитета игр во главе двух сопредседателей – вице-премьера Эльвиры Сариевой и мной. Но с учетом того, что у Сариевой не было опыта в этой области, то мне пришлось тянуть лямку за двоих. В общем, в кратчайшие сроки удалось организовать и провести первые Всемирные игры кочевников. До сих пор именно моя подпись, как председателя международной рабочей группы, стоит под правилами игр кочевников. Я очень горд и счастлив, что нам удалось отстоять эту великую идею. Ведь это наша история, которая вмещает в себя великую эпоху кочевников, - заявил Адахан Кимсанбаевич VB.KG.

Какова же была роль Чакиева и Акибаева? И насколько правда то, что говорит Мадумаров? Читайте в следующих материалах VB.KG, посвященных истории Всемирных игр кочевников.


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URL: https://www.vb.kg/373231
Теги:
Адахан Мадумаров, Алмазбек Атамбаев, Эльвира Сариева, Иссык-Кульская область, Максат Чакиев, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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