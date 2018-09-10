Погода
$ 69.56 - 69.81
€ 80.20 - 81.05

Продавцу из ЦУМа, избившему покупателя, может грозить от 8 до 15 лет тюрьмы

527  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Результаты судмедэкспертизы по погибшему в ЦУМе "Айчурек" мужчине еще не готовы,собственно, как и неизвестна точная причина смерти. Об этом VB.KG заявили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В ведомстве отметили, что в настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Подозреваемый Б.у.Т. 1993 г.р. водворен в ИВС ГУВД столицы на 2 месяца до окончания следствия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 104 "Нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть человека" УК КР. Данная норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, 28 августа в УВД Свердловского района поступил вызов о том, что в торговом центре "ЦУМ" Айчурек без сознания лежит мужчина.

На место выехала следственно-оперативная группа. При поверхностном осмотре на теле погибшего были обнаружены гематомы. Тело направили на экспертизу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан продавец Б.у.Т. 1993 г.р.

Видео, на котором он наносит мужчине несколько ударов, после которых тот падает и больше не встает, было опубликовано в Сети на следующий день.

Личность погибшего также установлена - им оказался З.С. 1973 г.р.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373321
Теги:
Свердловский район, убийство, Бишкек, УВД, ЦУМ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
...
Комментарии
скафнюк
10.09.2018, 15:38

15..не меньше..мыркам место там..

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  