Продавцу из ЦУМа, избившему покупателя, может грозить от 8 до 15 лет тюрьмы

Результаты судмедэкспертизы по погибшему в ЦУМе "Айчурек" мужчине еще не готовы,собственно, как и неизвестна точная причина смерти. Об этом VB.KG заявили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В ведомстве отметили, что в настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Подозреваемый Б.у.Т. 1993 г.р. водворен в ИВС ГУВД столицы на 2 месяца до окончания следствия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 104 "Нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть человека" УК КР. Данная норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, 28 августа в УВД Свердловского района поступил вызов о том, что в торговом центре "ЦУМ" Айчурек без сознания лежит мужчина.

На место выехала следственно-оперативная группа. При поверхностном осмотре на теле погибшего были обнаружены гематомы. Тело направили на экспертизу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан продавец Б.у.Т. 1993 г.р.

Видео, на котором он наносит мужчине несколько ударов, после которых тот падает и больше не встает, было опубликовано в Сети на следующий день.

Личность погибшего также установлена - им оказался З.С. 1973 г.р.