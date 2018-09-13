Заместителя военного комиссара поймали во время получения взятки

10 сентября текущего года в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратилась гражданка "В.К." в отношении служащих Ысык-Атинского районного военного комиссариата, которые, пользуясь своим должностным положением, под угрозой призыва на действительную военную службу ее сына (который по состоянию здоровья не годен к строевой службе) вымогают денежные средства в сумме 25 тысяч сомов.

По собранным материалам ГСБЭП Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ч.2 (злоупотребление должностным положением) и 313 ч.2 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

12 сентября 2018 года в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками ГСБЭП в своем служебном кабинете при получении взятки с поличным задержан заместитель военного комиссара Ыссык-Атинского районного военного комиссариата гражданин "Б.Д.". В настоящее время ведется следствие.

Информация и видео предоставлены пресс-службой Финпола.