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В Бишкеке выявили партию обуви - подделку элитного бренда

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- ВБ
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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) совместно с Ассоциацией детективов Кыргызской Республики в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, выявлен факт незаконного владения, использования, распоряжения чужого товарного знака.

В ГСБЭП при ПКР с заявлением обратился один из предпринимателей города Бишкек, о принятии мер в отношении неустановленных лиц, которые незаконно осуществляют продажу элитной обуви под брендом заявителя.

Так, в ходе проведения соответствующих мероприятий была произведена контрольная закупка якобы брендовой обуви сомнительного качества и происхождения, которая в последующем была передана на экспертизу, по результатам которой было установлено, что указанный товар не соответствует качеству оригинальной обуви, произведенной на заводе изготовителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 191 (незаконное использование товарного знака) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В рамках возбужденного уголовного дела была изъята контрафактная продукция у подозреваемых лиц гражданина "Б.К." и "Ш.М.". Предварительный ущерб правообладателю от неправомерных действий подозреваемых лиц составил свыше 800 тысяч сомов.

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) призывает граждан Кыргызской Республики в случае обнаружения фактов нарушений авторских и смежных прав обратится с заявлением в ГСБЭП при ПКР.


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URL: https://www.vb.kg/373509
Теги:
подделка, Финполиция, ГСБЭП, Бишкек, Кыргызстан
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