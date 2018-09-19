Финполовцы выяснили, кто из них выше, сильнее, быстрее

В период с 14 по 16 сентября 2018 года на берегу озера Иссык-Куль состоялась Спартакиада среди сотрудников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция). В соревнованиях приняли участие руководящий состав, сотрудники центрального аппарата и межрайонные подразделения ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики.

На открытии Спартакиады с приветственным словом выступил Председатель ГСБЭП Таиров Бакир Дулатович, отметив, что спортивные мероприятия, проводимые в таком формате, способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания в коллективе, улучшают морально-психологический климат, а также служат стимулом для внедрения и пропаганды здорового образа жизни.

В упорной и бескомпромиссной борьбе прошли первенства по следующим спортивным видам: мини-футбол, гиревое двоеборье, дартц, кыргыз курош, легкая атлетика, перетягивание каната и армреслинг. По мнению судейского жюри, участники Спартакиады проявили высочайшее стремление к победе, продемонстрировали отличную физическую подготовку и спортивную смекалку. Результаты соревнований были непредсказуемы. Все участники оказались в хорошей спортивной форме и вели непримиримую борьбу за победу.

В общем командном зачете призовые места распределились следующим образом: 1-е место и переходящий кубок завоевала команда города Бишкек, 2-е место – команда Штаба, 3-е место – команда Джалал-Абадской области.

Первое место по мини-футболу завоевала команда оперативного управления Центрального аппарата Службы.

На закрытии турнира председатель ГСБЭП Таиров Б.Д. и заместитель председателя Жамгырчиевым Э.Э. вручили победителям Спартакиады почетные грамоты, медали и заветные кубки.