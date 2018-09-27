Финпол выявил очередной случай незаконного ввоза авто в Кыргызстан

"ГСБЭП продолжаются соответствующие мероприятия направленные на возмещения ущерба государственному бюджету"

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Токтогульскому району и городам Майлу-Суу, Таш-Кумыр и Кара-Куль Джала-Абадской области, установлен факт контрабандного ввоза грузовых автомашин на территорию Кыргызской Республики без уплаты соответствующих таможенных платежей в бюджет государства по ранее выявленной коррупционной схеме.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны грузовые автомашины марок "VOLVO FH12" с прицепом марки "ZREMB WROCLAW" и грузовая автомашина марки "SCANIA R420 с прицепом "FLIEGL".

В рамках расследуемых уголовных дел принятыми мерами Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики, направленными на возмещение причинённого ущерба государственному бюджету обеспечено полное возмещение ущерба по двум грузовым автомашинам со стороны владельцев указанных авто на сумму 2 миллиона 650 606 сомов.

В настоящее время Службой продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики.

Уважаемые граждане ГСБЭП обращает ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики (Примечание к статье 204 Уголовного кодекса Кыргызской Республик - Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты причитающихся таможенных платежей, включая штрафы и пени, с проведением таможенного декларирования и выпуска товаров и иных предметов, являющихся предметом контрабанды, и если в его действиях не содержится иного состава преступления).

ГСБЭП при ПКР.