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Экономист разбил доводы Атамбаева по китайским кредитам на модернизацию ТЭЦ

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- Виктория Григоренко
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Удивительное совпадение - в период, когда ТВЕА победоносно строила и модернизировала ТЭЦ в Бишкеке и Душанбе, в это же время угольные котлы активно демонтировали в Пекине и в целом по столичному макрорегиону Цзин- Цзинь- Цзи!

Об этом на своей Facebook написал экономист Кубат Рахимов в ответ на опубликованное раннее заявление экс-президента КР Алмазбека Атамбаева про китайские кредиты на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ-1 и ЛЭП "Датка- Кемин".

Экономист задается вопросом - где гарантия, что в Душанбе и Бишкеке стоят новые, а не бывшие в употреблении котлы с того региона?

"Они точно дешевле новых. А контракт EPS позволяет скрыть это, так как вся финансовая кухня остаётся у ТВЕА. К тому же, откровения запоздалые, октябрь месяц уже, а соратников и исполнителей арестовывали весной и в начале лета. Почему было длительное молчание? Чего и кого ждали? Это первое. Второе - контракт EPS вовсе не исключает коррупции, просто она более латентная и скрыта операциями с зарубежными подрядчиками и субподрядчиками, среди которых находятся конечные бенефициары. Более того, через некоторые китайские фирмы вполне легко "оттранзитить" нужные суммы, причем "черные финансисты" выдают кэш на всем постсоветском пространстве. Кураторы этих фирм во властных структурах КНР прекрасно знают о характере этих операций и пока накапливают базу данных в отношении отправителей и получателей денежных средств. Потом это может быть использовано, как компромат и средство давления на лиц и целые страны", - уверен Рахимов.

Экономист напомнил, что совокупная стоимость трёх объектов: строительство подстанции "Датка", ЛЭП "Датка - Кемин" и реконструкции Бишкекской ТЭЦ-1, близка к 1 миллиарду долларов.

"Если основной аргумент защиты - это "бесперебойный переток энергии с юга на север" и "обеспечение теплом столицы", то за 1 миллиард долларов можно было полностью решить вопрос с энергосбережением и децентрализованным обеспечением теплом и электроэнергией столицы. А Бишкек - это не вся страна, извините. Да и реконструкция ТЭЦ очень раздражает "небишкекчан", тем более тех, кто никогда не пользовался централизованным теплоснабжением, а также целым комплексом мер по энергосбережению. У нас чудовищные потери в зимний период, многие здания не утеплены, нет полноценного механизма стимулирования и принуждения хозяев зданий и помещений заниматься этим", - считает Кубат Рахимов.

Примечательно, что, если в официальных бумагах АБР, как основного предполагаемого кредитора реконструкции Бишкекской ТЭЦ-1, фигурировали суммы 150-200 миллионов долларов, то каким образом общая смета выросла до 386 миллионов, задается вопросом экономист.

"Удивительное совпадение сумм на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ-1, строительства ЛЭП "Датка - Кемин", строительства первой части альтернативной дороги "Север - Юг", а также реконструкции Душанбинской ТЭЦ-2, а именно в диапазоне 386-389 миллиона долларов, говорят о том, что есть суть некий предельный размер заимствования на проект, согласно каким-то неизвестным нам критериям Эксимбанка КНР. То есть, брали деньги, отталкиваясь не от реальной стоимости проектов, а по принципу берем, что дают по максимуму", - подчеркнул Рахимов.

Следовательно, говорить о какой-то экономике и пользе кредитов, полученных на заведомо неокупаемые проекты под госгарантии, просто бессмысленно, добавил известный экономист.


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URL: https://www.vb.kg/373973
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Датка-Кемин, Китай, кредит, Кыргызстан, экономика, безТЭЦ, Кубат Рахимов, Минэкономики, ТЭЦ
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Комментарии
Зарина Ходжаева
04.10.2018, 12:41
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Комментариев: 7

что ж он такой умный даже название контракта правильно написать не может? EPC, а не EPS

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Зарина Ходжаева
04.10.2018, 12:44
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Комментариев: 7


Следовательно, говорить о какой-то экономике и пользе кредитов, полученных на заведомо неокупаемые проекты под госгарантии, просто бессмысленно

ну да, лучше гордо сидеть в шалаше и топить кизяк, да, зато без кредитов?

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Жаркын Жалиловна
04.10.2018, 12:45
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Комментариев: 2

Бул экономист ким, Атамбаев ким?! Ар ким келип эле оюн таңуулай берсе боло береби? Анчалык кыйын экен, мурун не кылып жүрүптүр?

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Керимбек Осмоналиев
04.10.2018, 12:57
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Комментариев: 7


"Если основной аргумент защиты - это "бесперебойный переток энергии с юга на север" и "обеспечение теплом столицы", то за 1 миллиард долларов можно было полностью решить вопрос с энергосбережением и децентрализованным обеспечением теплом и электроэнергией столицы.

Тезис голословный. Теоретически Кыргызстан можно сделать страной с космодромами и с выходом к океанам. Но как?.)

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Керимбек Осмоналиев
04.10.2018, 12:59
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Комментариев: 7


Да и реконструкция ТЭЦ очень раздражает "небишкекчан", тем более тех, кто никогда не пользовался централизованным теплоснабжением,

И что теперь бишкечан отключить от ТЭЦ, её снести и построить новые элитки, а микрорайоны перевести на буржуйки работающие на кизяки. Мало ли кого, что раздражает. Тем не менее многие сельчане приезжают в столицу учиться, лечиться, жить и не хотят мерзнут в бетонных коробках.

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Керимбек Осмоналиев
04.10.2018, 13:00
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Комментариев: 7


Экономист задается вопросом - где гарантия, что в Душанбе и Бишкеке стоят новые, а не бывшие в употреблении котлы с того региона?

Приемку модернизации осуществляла целая комиссия из профессиональных экспертов, в том числе ныне покойный Кравцов, С. Жээнбеков в статусе премьера, и они уж новое от бушного определить могут.

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Керимбек Осмоналиев
04.10.2018, 13:01
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Минусов: 3
Комментариев: 7


"Удивительное совпадение сумм на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ-1, строительства ЛЭП "Датка - Кемин", строительства первой части альтернативной дороги "Север - Юг", а также реконструкции Душанбинской ТЭЦ-2, а именно в диапазоне 386-389 миллиона долларов, говорят о том, что есть суть некий предельный размер заимствования на проект, согласно каким-то неизвестным нам критериям Эксимбанка КНР. То есть, брали деньги, отталкиваясь не от реальной стоимости проектов, а по принципу берем, что дают по максимуму", - подчеркнул Рахимов.

В январе 2017 года южнокорейские Daewoo и Hyundai осуществили модернизацию Талимарджанской ТЭС стоимостью 1,28 миллиарда долларов. По условиям контракта, консорциум осуществил строительство под ключ на станции двух ПГУ комбинированного цикла по 450 МВт. Поставщиком ПГУ выступила японская Mitsubishi Corporation.

Финансирование проекта осуществлялось за счет кредита АБР на 350 миллионов долларов, Японского агентства по международному развитию (JICA) —на 300 миллионов долларов, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана — на 250 миллионов долларов и собственных средств "Узбекэнерго".

))

Реконструкция ТЭЦ и ГЭС, это в любом случае - сотни миллионов и даже миллиарды.

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Керимбек Осмоналиев
04.10.2018, 13:05
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Следовательно, говорить о какой-то экономике и пользе кредитов, полученных на заведомо неокупаемые проекты под госгарантии

"Заведомо неокупаемые" кредиты, это граждане столицы, это Бишкек! Это вы, мы, ты, я, здание редакции ВБ. Рахимов не написал ничего нового, его идеи о децентрализации ТЭЦ - бред, котельная в каждом районе - с нынешним уровнем доходов, ещё больше народа затолкнёт за грань нищеты.

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