Назарбаев признал, что Казахстан перекрывал дороги Кыргызстану

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в прошедшую пятницу, 5 октября, выступил с посланием народу республики. В своей речи он затронул и тему экспортного потенциала страны. Выдержку из выступления Назарбаева приводит CA-NEWS.

"Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Правительству необходимо сконцентрироваться на поддержке экспортеров, в обрабатывающем секторе, прежде всего. Наша торговая политика должна перестать быть беззубой. Необходимо придать ей проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные мировые рынки. Одновременно надо помогать нашим предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую экономику простых вещей", - цитирует слова президента Казахстана издание.

"Посмотрите, вокруг этого что происходит. Как Беларусь защищает своих товаропроизводителей, вы знаете. Что было вот с Киргизией, когда мы им дороги все перекрыли? Они боролись. Наши молчат, ни с кем не спорят. Привыкли, что высшее руководство может только с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес и прохождение его на другие рынки вокруг нас и в третьи страны. Это важно не только с точки зрения реализации экспортного потенциала, а как мера по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами", - отметил Н.Назарбаев.

По его словам, Казахстану пора заняться товарами народного потребления.

"Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если сейчас с вас, здесь сидящих, всю иностранную одежду снять, вы голые будете сидеть. У нас могут производить и костюмы, и рубашки. Надо их поддержать. Сегодня надо поддержать собственные товары. Я вам показывал: одевал и одеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые не хуже и в десятки раз дешевле. Богатые стали казахстанцы, не смотрят уже на цены", - заявил президент.

Напомним, ровно год назад, в десятых числах октября 2017 года Казахстан фактически закрыл въезд в республику со стороны Кыргызстана. Несколько дней на границе стояли сотни грузовиков, в т.ч. со скоропортящимися продуктами. Бизнесмены нашей республики понесли колоссальный ущерб.

Никаких официальных извинений за ту ситуацию со стороны властей Республики Казахстан не последовало.