В Нацкомиссии по госязыку выявлены нарушения на несколько миллионов

Счетная палата КР провела аудит в Национальной комиссии по государственному языку за 2014-2016 гг.

Счетная палата КР провела плановый аудит использования бюджетных, специальных и иных средств в Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР и ее подведомственных подразделениях за 2014-2016 годы.

По итогам аудита установлены финансовые нарушения на 5,3 млн сомов. Из них недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей составила 0,2 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 0,1 млн сомов, сокрытая по учету дебиторская задолженность – 5,0 млн сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений возмещению подлежат 5,2 млн сомов.

В ходе аудита в "Главной редакции "Кыргыз энциклопедиясы" выявлено, что розданные государственным учреждениям для реализации 5 267 экземпляров многотомной книги "Кыргыз Улуттук энциклопедиясы", на общую сумму 5 млн сомов, не учтены как дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе.

Кроме того, установлены резервы и потери бюджета на 12,9 млн сомов. Так, по состоянию на 22 февраля 2018 года находились на специальном счете Национальной комиссии вырученные от продажи книги денежные средства в сумме 1,4 млн сомов, подлежащие перечислению в республиканский бюджет.

В 2016 году на административные расходы "Кыргыз энциклопедиясы" было потрачено 3,7 млн сомов из средств, полученных за продажу энциклопедии. Книги на 386,6 тыс. сомов были бесплатно розданы членам редакционной коллегии, переданы в Национальную комиссию по государственному языку, Союз писателей КР и другим учреждениям. По состоянию на начало 2018 года в редакции остались нереализованными книги на 7,2 млн сомов.

Также выявлены нарушения при выплате заработной платы на 0,2 млн сомов.

Из общей суммы резервов и потерь восстановлению в республиканский бюджет подлежат 12,7 млн сомов.

Нерационально использованные средства составили 1,9 млн сомов. Так, приобретенное на основе протокола Нацкомиссии в ноябре 2014 года оборудование для типографии на 1,9 млн сомов не эксплуатируется по настоящее время. Таким образом, средства были использованы без достижения цели.

По итогам аудита руководству Национальной комиссии даны предписания по устранению нарушений и недостатков, а также по недопущению их в дальнейшей работе. Материалы по отдельным фактам, выявленным в ходе аудита, направлены в Генеральную прокуратуру КР для соответствующего рассмотрения.