Таксист из Кыргызстана остался без денег из-за обрушившейся на него славы

Таксист из Кыргызстана Кайрат Теньтемишев стал настоящей звездой после того, как москвичка Варя Борцова опубликовала в социальной сети Facebook пост о молодом человеке из Кыргызстана, который прождал ее 8 часов на морозе, чтобы отдать забытый в салоне его такси кошелек.

Третий день у Кайрата не смолкает телефон: родственники, друзья и даже совсем незнакомые люди пишут ему, чтобы выразить благодарность. Редакция VB.KG тоже связалась с соотечественником, поразившим своей честностью. Как выяснилось, он не очень хорошо понимает, чем вызван такой ажиотаж вокруг его персоны.

- Вчера приезжали журналисты из российских СМИ. Я у них спрашиваю, что такого я сделал, почему им всем интересно со мной поговорить? Они говорят, что это уникальный случай, ни один таксист в Москве так не поступил бы. Я удивляюсь, говорю, что у нас в Кыргызстане такое происходит часто, - рассказывает Кайрат.

По его словам, в день, когда произошла эта история, он взял клиентку около аэропорта и привез ее домой. Забытый кошелек заметил, когда немного отъехал, и ни секунды не сомневался, как поступить.

- Понимаете, у таксистов, особенно из Кыргызстана, началась какая-то черная полоса. То одно происходит, то другое, люди о нас плохо думают. Увидев кошелек решил, что нужно вернуть его, чего бы мне это ни стоило. Вдруг она потом всем знакомым будет рассказывать, что кыргызстанец украл ее кошелек? Номера телефона девушки у меня не было, поэтому я вернулся к ее дому и ждал с 6 часов утра до 2 часов дня. В конце концов все-таки нашел ее и вернул. Рад, что получилось улучшить мнение о Кыргызстане и кыргызстанцах, - продолжил Кайрат.

Кайрат Теньтемишев приехал в Москву вместе с женой из села Асылбаш в Сокулукском районе в декабре прошлого года. Вскоре устроился в службу такси водителем. Пока возвращаться в Кыргызстан не собирается – нужно зарабатывать. Правда, последние дни из-за обрушившейся на него славы с заработком дела обстоят плохо, даже перед владельцем машины образовался долг.

- Каждый день я должен отдавать по 1500 тысячи рублей за машину, а из-за этой истории ко мне столько внимания, что на работу времени почти не остается. Отказать людям неудобно, они хотят как лучше, поговорить, поблагодарить - поделился переживаниями молодой человек.

Кстати, новость о том, что Кайрату якобы предложили новую работу с выгодными условиями в московском агрегаторе такси "Ситимобил" оказалась фейком. По крайней мере пока из компании ему никто не звонил и никаких предложений не делал.

Вскоре молодого человека собираются лично поблагодарить представители посольства Кыргызстана в России, возможно, на встречу придет и сам посол.