Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.02 - 79.77

Убийство на дороге: задержан начальник ОБДД Ак-Суйского РОВД

1318  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГУВД Чуйской области. Сотрудниками СВР МВД КР задержан начальник ОБДД Ак-Суйского РОВД Иссык-Кульской области, который дал признательные показания в совершении этого преступления.

По факту дорожно-транспортного происшествие 3 декабря 2018 года в Ысык-Атинском районе, где погиб молодой человек, сообщаем следующее: 3 декабря 2018 года примерно 02.00 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине серебристого цвета, направляясь с востока на запад по автодороге Торугарт-Бишкек, в селе Красная-Речка Ысык-Атинского района совершил наезд на гражданина 18-летнего С.Б., после чего скрылся с места совершения преступления в неизвестном направлении. В результате наезда от полученных травм гражданин С.А. скончался а месте. Данный факт зарегистрирован ОВД Ысык-Атинским районом Чуйской области. В тот же день Следственной службой ОВД района было возбуждено уголовное дело по ст. 281 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств) УК Кыргызской Республики.

В ходе предварительного расследования рассматривалось, что ДТП совершил 63-летний житель Иссык Атинского района Чуйской области, но по данному факту СВР МВД Кыргызской Республики располагал другой оперативной информацией о том, что скрывшийся водитель, возможно, один из сотрудников подразделения ОБДД МВД Кыргызской Республики.

Таким образом, в ходе оперативно-розыскных мероприятий (тщательным изучением видеокамер в районе ДТП было установлено что за рулем был не пожилой гражданин, а молодой парень) 5 декабря 2018 года, сотрудниками Службы внутреннего расследование МВД Кыргызской Республики задержан начальник ОБДД Ак-Суйского РОВД Иссык-Кульской области О.М., который

дал признательные пояснения в совершении этого преступления.

В настоящее время прапорщик милиции О.М. передан в Следственное подразделение ОВД

Ысык-Атинского района, для принятия решения в соответствии с требованиями УК Кыргызской Республики. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375313
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, уголовное дело, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  