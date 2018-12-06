Убийство на дороге: задержан начальник ОБДД Ак-Суйского РОВД

ГУВД Чуйской области. Сотрудниками СВР МВД КР задержан начальник ОБДД Ак-Суйского РОВД Иссык-Кульской области, который дал признательные показания в совершении этого преступления.

По факту дорожно-транспортного происшествие 3 декабря 2018 года в Ысык-Атинском районе, где погиб молодой человек, сообщаем следующее: 3 декабря 2018 года примерно 02.00 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине серебристого цвета, направляясь с востока на запад по автодороге Торугарт-Бишкек, в селе Красная-Речка Ысык-Атинского района совершил наезд на гражданина 18-летнего С.Б., после чего скрылся с места совершения преступления в неизвестном направлении. В результате наезда от полученных травм гражданин С.А. скончался а месте. Данный факт зарегистрирован ОВД Ысык-Атинским районом Чуйской области. В тот же день Следственной службой ОВД района было возбуждено уголовное дело по ст. 281 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств) УК Кыргызской Республики.

В ходе предварительного расследования рассматривалось, что ДТП совершил 63-летний житель Иссык Атинского района Чуйской области, но по данному факту СВР МВД Кыргызской Республики располагал другой оперативной информацией о том, что скрывшийся водитель, возможно, один из сотрудников подразделения ОБДД МВД Кыргызской Республики.

Таким образом, в ходе оперативно-розыскных мероприятий (тщательным изучением видеокамер в районе ДТП было установлено что за рулем был не пожилой гражданин, а молодой парень) 5 декабря 2018 года, сотрудниками Службы внутреннего расследование МВД Кыргызской Республики задержан начальник ОБДД Ак-Суйского РОВД Иссык-Кульской области О.М., который

дал признательные пояснения в совершении этого преступления.

В настоящее время прапорщик милиции О.М. передан в Следственное подразделение ОВД

Ысык-Атинского района, для принятия решения в соответствии с требованиями УК Кыргызской Республики. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.