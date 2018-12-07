В КТРК выявили финансовые нарушения на сумму более 57 миллионов сомов

Аудиторы Счетной палаты выявили финансовые нарушения в Общественной телерадиовещательной корпорации (КТРК) за 2016-2017 года на сумму более 57 миллионов сомов.

По данным ведомства, КТРК заключила ряд невыгодных соглашений на предоставление эфирного времени. То есть по заниженным суммам, которые даже не покрывали оплату эфирного времени.

Так, с издания "Азаттык" недопоступило в бюджет 6 миллионов 281 тысяч сомов. То же самое с Британской широковещательной корпорацией Би-Би-Си, когда государственный бюджет недосчитался 1 миллиона 568 тысячи сомов.

Также было установлено, что за 2016 год бесплатно было предоставлено эфирное время на сумму 178,9 тысяч сомов и за 2017 год - 442,9 тысяч сомов.

"Аналогу КВН в Кыргызстане "Тамашоу" предоставлялось эфирное время без согласования с Художественным советом КТРК, в результате чего за показ передачи "Тамашоу" недопоступило на расчетный счет КТРК 1 миллион 394,2 тысяч сомов.

Необоснованно бесплатно предоставлялось эфирное время на показы различных шоу-концертов. Таким образом, общая сумма непоступивших денежных средств на расчетный счет КТРК за 2016-2017 годы составила 13 миллионов 852,0 тысячи сомов.

В результате предоставления эфирного времени на бартерной основе потери бюджета составили 24 миллиона 318,9 тысяч сомов.

Кроме того, за аудируемый период были допущены необоснованные начисления и выплаты гонораров на общую сумму 4 миллиона 811,8 тысяч сомов. То же самое по командировочным расходам, когда были необоснованно начислены более 286 тысяч сомов.

Кроме того, Счетной палатой были выявлены ряд нарушений при покупке телевизионной передвижной станции (ТПС). В частности, были допущены нарушения при составлении банковской и страховой документации.

В заключительной части отчета Счетной палаты КР указано нарушение по ремонту здания КТРК. Так, при перепланировке 2-го этажа, произведенной подрядчиком ОсОО "ЕвроСтандарт", установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 65 тысяч сомов, где была завышена стоимость отопительных батарей.

В итоге, по данным Счетной палаты КР, на 1 января 2018 года дебиторская задолженность Государственного предприятия "Республиканский радиотелецентр" составила 57 миллионов 452,6 тысяч сомов.