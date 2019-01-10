Сына экс-главы МВД Конгантиева избил другой таможенник?

ГУВД Чуйской области по факту опубликованных в некоторых средствах массовой информации сведений сообщает, что 28 декабря 2018 года с заявлением в ОВД Аламединского района обратился 35-летний житель города Бишкек А.Конгантиев о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 28 декабря 2018 года примерно в 02:00 часа, находясь возле одного из ресторанов селе Лебединовка без каких-либо причин нанесли телесные повреждения потерпевшему.

Последний был доставлен в больницу города Бишкек. Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламединского района, в последующем было возбуждено уголовное дело по статье 234 (Хулиганство) УК КР.

Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлены личности совершивших вышеуказанное преступление. Это оказался 35-летний Э.Кимсанов, который в настоящее время находится на стационарном лечении в одной из больниц города Ош, в связи с чем провести следственные действия не представляется возможным.

Кроме того, была установлена личность второго лица, им оказался 28-летний Р.Т., в отношении которого сотрудниками милиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержания.

Ранее в СМИ появилась информация о драке между заместителем начальника таможни "Северная" Автандилом Конгантиевым - сыном Молдомусы Конгантиева, и неизвестными. К слову, некто Э.Кимсанов (наряду с другими Кимсановыми) также числится среди сотрудников Государственной таможенной службы КР.