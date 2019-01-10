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Аудит выявил финансовые нарушения в работе "Нацэнергохолдинга"

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- ВБ
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Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности Открытого акционерного общества "Национальная энергетическая холдинговая компания" за 2017 год.

Аудит отмечает ряд недостатков в деятельности ОАО. В частности, результаты анализа исполнения поставленных отдельных задач Правительством КР на 2017 год показали: превышение установленных потерь электроэнергии в распределительных энергокомпаниях на 73 558,8 тыс. кВтч или расчетно на 95,4 млн сомов; на конец 2016 года объем дебиторской задолженности был сокращен лишь на 1,8% вместо плановых 30%, установленных Правительством КР.

Также аудит отмечает ряд нарушений требований законодательства КР. Так, в нарушение Положения "О порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда" без проведения аттестации рабочих мест начислена надбавка за особые условия труда, в частности за работу за компьютером сотрудникам ОАО на сумму 3,7 млн сомов.

В нарушение требований Закона КР "О государственных закупках" без опубликования объявления о конкурсе приобретены товарно-материальные ценности и услуги на 1,3 млн сомов.

В нарушение требований Законов КР "Об акционерных обществах" в 2017 году не была избрана ревизионная комиссия общества.

По итогам аудита ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" даны предписания и рекомендации, также предложено рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения и недостатки, отмеченные в ходе аудита.

Материалы аудита направлены Президенту КР, в Жогорку Кенеш КР, Правительство КР, Секретариат Совета безопасности КР, Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР и объект аудита.


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URL: https://www.vb.kg/375966
Теги:
аудит, нарушения, правительство, президент, Кыргызстан, совбез, Жогорку Кенеш, Нацэнергохолдинг, Счетная палата, Фонд госимущества
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Комментарии
Эдуард
10.01.2019, 19:20

судя по публикации, данный аудит поверхностный,  не в полной мере отражает результаты работы знергетиков.  Ни слова и порядке формирования фактической  себестоимости электроэнергии , а ведь эта себестоимость притча во языцах - никто в Кыргызстане не может  более менее  точно  определить, сколько же на самом деле   фактических сомов составляет 1 киловатт-час  .

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Ас
10.01.2019, 19:50

Да Калиев в сизо туда вопросы не пытались задать куда и по чему

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