Нардеп посягнул на деньги, предназначенные на строительство школ и детсадов

Сегодня на заседании ЖК депутат Камчыбек Жолдошбаев выступил с очередной "приоритетной" инициативой. Он предложил купить вертолет для отстрела волков. Причем, выделить средства на это слуга народа предлагает "из средств борьбы с коррупцией". Напомним, как ранее заявил президент Жээнбеков, эти деньги предназначены для строительства школ и детских садов.

Стоит отметить, что Жолдошбаев тот самый депутат, который "надвигает шапку на глаза" при виде того, как его коллеги и их помощники выходят из общественного транспорта.

Запомнился депутат своими возмущениями в адрес пассажиров маршруток, предложением во время обсуждения поправок в Конституцию КР узаконить многоженство и негодованием по поводу плохой съемки заседаний ЖК, " от которой у нардепов "красные носы". Последние несколько пленарных заседаний 2018 года нардеп высказывал исключительно обвинения в адрес бизнесменов Салымбековых.

Более того, в 2011 году Камчыбек Жолдошбаев, как владелец торгового комплекса "Беш-Сары", проходил в рамках уголовного дела по избиению продавцов рынка.

Теперь эту коллекцию пополнило еще одно предложение парламентария. Надо признать, на него уже отреагировали кыргызстанцы.

"У страны госдолг около 4,5 млрд долларов, социальные программы недофинансируются, зарплаты в отличие от соседей не растут, а он вертолет покупает", - возмущаются они в социальных сетях.

Уверен в низкой приоритетности предложения парламентария и бывший руководитель Антикоррупционной службы при ГКНБ, политолог Максат Мамытканов. Он считает, что этот вопрос в первую очередь надо рассматривать с экономической точки зрения.

- Если задача только в отстреле волков, нападающих на скот жителей, приводя к их финансовым потерям, то легче увеличить цену за каждого убитого животного охотником. Тогда и не надо будет покупать никакого вертолета. Тем более, что на сумму стоимости вертолета можно отстрелить всех волков Кыргызстана и Казахстана вместе взятых, - отметил VB.KG Мамытканов.

Депутаты предлагают и не такие инициативы, уверен политолог.

- Конечно, Жолдошбаев высказал свое мнение. Возможно, у него возникают сомнения в целесообразном использовании "коррупционных" средств, которые накапливаются на счете. Да и, в принципе, вертолет КР действительно нужен. Правда, для совершенно иных нужд. Например, у нас нет санавиации, техники для спасения пострадавших в горах, да и у правительства нет своего борта. Вот только вопрос, нужно ли их направлять на подобные нужды при "дырявом" бюджете? Дефицит мы никак не можем закрыть, экспорт и импорт у нас в отрицательном сальдо. И подобное предложение депутата надо рассматривать с учетом всех этих факторов. Тем более, собранные средства нужно разумно использовать, ведь они соберутся на этом счете лишь единожды. Это не постоянный источник, - подчеркнул Мамытканов.

Однако самая важная на данный момент для страны задача, особенно для представителей комитета по борьбе с коррупцией, это ее искоренение, считает политолог.

- И мы не сможем этого добиться пока не повысим маленькие зарплаты госслужащих до нормального минимума. А это, прежде всего, зависит от поступления налогов. Но для этого необходимо развивать экономику, создавать соответствующие условия для развития и расширения бизнеса, обеспечить свободу бизнеса, решить проблему "теневого" предпринимательства. Тогда и люди, которые имеют деньги, перестанут боятся инвестировать в своей стране. Вот это должно сейчас стать приоритетом для законодательного органа, а вовсе не покупка самолета для отстрела волков, - добавил Максат Мамытканов.