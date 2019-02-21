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Бакиев: Атамбаев готов повторить события 2010 года

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- Бакыт Стамов
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В свое время Максим Бакиев договорился о кредите в 150 миллионов долларов на полную реконструкцию ТЭЦ Бишкека. После команда президента Алмазбека Атамбаева только на частичную реконструкцию подняла эту сумму до 386 миллионов долларов. Таким мнением в своем интервью с газетой "Майдан.kg" поделился родной брат беглого президента Курманбека Бакиева Адылбек Бакиев, который проживает в Казахстане.

По его словам, в Таджикистане на эту же сумму смогли построить абсолютно новую Теплоэлектроцентраль.

- Когда выпустили Бекболота Талгарбекова, я очень радовался. Ведь он очень точно сказал когда-то, что "Атамбаев - беда для кыргызов, которая приходит раз в 1000 лет". С политической точки зрения, Атамбаев как президент работал только на свои личные интересы, ставя своих телохранителей и шоферов на высокие посты. Ситуация с ТЭЦ тому доказательство, когда его близкое окружение находится под следствием. Кроме этого, выявлены факты воровства в историческом музее и ипподроме в Чолпон-Ате, - сказал Бакиев.

Вместе с тем представитель семьи Бакиевых высказал уверенность, что экс-президент Атамбаев рассчитывает повторить сценарий 2010 года.

- Я слышал, что он сейчас мобилизует все свои ресурсы, чтобы повторить события 2010 года. Мы все должны бороться против того, чтобы не повторилось то бедствие - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/376868
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Максим Бакиев, апрельские события, коррупция, революция, реконструкция, Бишкек, Кыргызстан, экс-президент, ТЭЦ
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Комментарии
Мирбек
21.02.2019, 09:21

Кыргызстан Атамбаевдин менчиги эмес. Азыр даярданып жатат кан тогууго. Бирок Атамбаевге каршы 100 миндеген адамдар чыгып, аны Кой-Таштагы хансарайынан аянтка суйроп келип жазалоого даяр турат.

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Жалоба модератору
Лана
21.02.2019, 09:25

Даже заядлые коррупционеры Бакиевы говорят что Атамбаев был худшим  президентом в истории Кыргызстана. И я с этим вынужден согласится, атамбаев готовит переварот в Кыргызстане не дождется фиг ему народ уже знает кто плохой а кто не плохой. 

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Асхат
21.02.2019, 09:29

Кто-кто, но Бакиевы, вы уже заткнитесь! Вас бог накажет, не вас, так ваших потомков. А Атамбаев что беда, мы и сами знаем без ваших напоминаний. Он такая же беда и горе для страны, как и вы, Бакиевы.

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