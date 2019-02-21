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Бакиев нашел инвесторов для Кыргызстана

1998  0
- Бакыт Стамов
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Родной брат бывшего президента Курманбека Бакиева Адылбек Бакиев, который проживает в Казахстане, намерен в скором времени вернуться в Кыргызстан. Это он дал понять в разговоре с редакцией VB.KG.

По его словам, в Кыргызстане на него нет заведенных уголовных дел.

- Нет никаких препятствий для моего возвращения на родину. Мы тоже дети Кыргызстана, и для нас интересы родной земли на первом месте. Например, Курманбек Салиевич привел в Беларусь китайского инвестора и открыл там биотехнологическую корпорацию. При этом инвестор вложил в проект 2,5 миллиарда долларов. Я сейчас веду переговоры с крупными компаниями из России, Польши и Китая об инвестировании в Кыргызстан. Предположительно, они могут инвестировать в нашу страну 100 миллионов долларов. Единственное, им нужны гарантии сегодняшней власти. Если правительство пригласит их, то и я готов вернуться и работать в Кыргызстане, - сказал он.

Между тем, Генпрокуратура КР с удивительной быстротой отреагировала на заявление Адылбека Бакиева. В частности, ему дали понять, что и в отношении него будут приняты меры.

"В случае прибытия на территорию КР либо установления иного местонахождения Бакиевых, в том числе братьев - Адылбека, Марата, Каныбека и других, будет проведен ряд оперативно-следственных мероприятий с применением процессуальных мер принуждения", - сообщила ГП КР.

Отметим, во времена правления своего брата Адылбек Бакиев в Кыргызстане занимался бизнесом.


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URL: https://www.vb.kg/376869
Теги:
апрельские события, Беларусь, инвестиции, Казахстан, Кыргызстан, экс-президент, Генеральная прокуратура, прокуратура, Курманбек Бакиев
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