Накал страстей вокруг "СДПК без Атамбаева", судя по всему, спадает...

На сегодняшнюю пресс-конференцию членов движения "СДПК без Атамбаева" пришло очень много журналистов и просто зрителей. С учетом того, что недавние мероприятия этого движения пытались сорвать, в том числе и нардеп Ирина Карамушкина, ожидалось, что и на этот раз что-нибудь да и произойдет, но все прошло тихо и без эксцессов.

В этот раз члены движения "СДПК без Атамбаева" заговорили о дате предстоящего внеочередного съезда СДПК, которую должен определить политсовет партии. По словам Сагынбека Абдрахманова, если официальный орган СДПК не назначит дату съезда, то простые члены партии сами это сделают.

- Нас обвиняли, что мы пользуемся старым уставом партии. Вот в моих руках новый экземпляр. Так вот здесь сказано, что съезд могут инициировать либо политсовет, либо 1/5 всех членов партии. Нас уже намного больше, и большинство членов политсовета нас поддерживают. Единственное, если они не решат этот вопрос, то мы первоначально выйдем на митинг, а затем решением 1/5 партии мы самостоятельно проведем съезд, который мы назначили на март, - пояснил Абдрахманов.

Также он рассказал о том, что экс-президент Атамбаев неоднократно предлагал ему встретиться и решить все вопросы.

- Я помню, как Атамбаев раньше ругал нас последними словам и не хотел слушать. Теперь уже я не хочу с ним встречаться. Назад пути нет. Мы в любом случае проведем съезд и пригласим на него Алмазбека Атамбаева. Пусть отчитается и честно ответит на все вопросы, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Досталось на пресс-конференции и депутатам от фракции СДПК. В частности, заместитель лидера движения "СДПК без Атамбаева" Нурбубу Кененбаева заявила о том, что нардепы никак не могут определиться, к кому именно примкнуть.

- Только два депутата четко определились с этим вопросом: Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Остальные народные избранники, судя про всему, ждут указаний сверху. Это такое традиционное инерционное мышление, когда без указаний боятся лишний шаг сделать. Этот факт уже является доказательством, что наше движение, как нас часто обвиняют, не является проектом власти. Если бы нас действительно поддержала власть, то мы давно бы уже провели съезд, - сказала Кененбаева.

По поводу депутатов высказался нелестно и Сагынбек Абдрахманов, по словам которого они - депутаты - проявляют излишнюю осторожность.

- Мы просили лидера фракции СДПК Ису Омуркулова поднять вопрос о проведении внеочередного съезда, но он до сих пор молчит. Он слишком нерешительный человек, - добавил он.