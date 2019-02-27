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Накал страстей вокруг "СДПК без Атамбаева", судя по всему, спадает...

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- Бакыт Стамов
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На сегодняшнюю пресс-конференцию членов движения "СДПК без Атамбаева" пришло очень много журналистов и просто зрителей. С учетом того, что недавние мероприятия этого движения пытались сорвать, в том числе и нардеп Ирина Карамушкина, ожидалось, что и на этот раз что-нибудь да и произойдет, но все прошло тихо и без эксцессов.

В этот раз члены движения "СДПК без Атамбаева" заговорили о дате предстоящего внеочередного съезда СДПК, которую должен определить политсовет партии. По словам Сагынбека Абдрахманова, если официальный орган СДПК не назначит дату съезда, то простые члены партии сами это сделают.

- Нас обвиняли, что мы пользуемся старым уставом партии. Вот в моих руках новый экземпляр. Так вот здесь сказано, что съезд могут инициировать либо политсовет, либо 1/5 всех членов партии. Нас уже намного больше, и большинство членов политсовета нас поддерживают. Единственное, если они не решат этот вопрос, то мы первоначально выйдем на митинг, а затем решением 1/5 партии мы самостоятельно проведем съезд, который мы назначили на март, - пояснил Абдрахманов.

Также он рассказал о том, что экс-президент Атамбаев неоднократно предлагал ему встретиться и решить все вопросы.

- Я помню, как Атамбаев раньше ругал нас последними словам и не хотел слушать. Теперь уже я не хочу с ним встречаться. Назад пути нет. Мы в любом случае проведем съезд и пригласим на него Алмазбека Атамбаева. Пусть отчитается и честно ответит на все вопросы, - добавил Сагынбек Уметалиевич.

Досталось на пресс-конференции и депутатам от фракции СДПК. В частности, заместитель лидера движения "СДПК без Атамбаева" Нурбубу Кененбаева заявила о том, что нардепы никак не могут определиться, к кому именно примкнуть.

- Только два депутата четко определились с этим вопросом: Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Остальные народные избранники, судя про всему, ждут указаний сверху. Это такое традиционное инерционное мышление, когда без указаний боятся лишний шаг сделать. Этот факт уже является доказательством, что наше движение, как нас часто обвиняют, не является проектом власти. Если бы нас действительно поддержала власть, то мы давно бы уже провели съезд, - сказала Кененбаева.

По поводу депутатов высказался нелестно и Сагынбек Абдрахманов, по словам которого они - депутаты - проявляют излишнюю осторожность.

- Мы просили лидера фракции СДПК Ису Омуркулова поднять вопрос о проведении внеочередного съезда, но он до сих пор молчит. Он слишком нерешительный человек, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/376961
Теги:
СДПК, СДПК без Атамбаева, Сагынбек Абдрахманов, Нурбубу Кененбаева, Асель Кодуранова, конфликт, Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Иса Омуркулов
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Комментарии
назик
27.02.2019, 15:00

Абдрахманов не член партии. Он не может никого собирать от имени СДПК и проводить съезды. Жалко его. Человек марионетка, не способный сделать ничего путного  и работающего.

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белый день
27.02.2019, 15:03


Досталось на пресс-конференции и депутатам от фракции СДПК. В частности, заместитель лидера движения "СДПК без Атамбаева" Нурбубу Кененбаева заявила о том, что нардепы никак не могут определиться, к кому именно примкнуть.

Может нардепы не хотят примыкать к скандалисту Сагыну и к ней, женщине, что умыкнула средства ветеранов и инвалидов? Прокуратура Иссык-Кульской области обвинила её в присвоении 70 тысяч сомов, предназначенных для малоимущих, в том числе ветеранов и инвалидов. В ходе следствия чиновница возместила весь «ущерб государству», тем самым признав вину, но при этом не лишилась должности. Не верите? Проверьте через поисковики.

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Маха
27.02.2019, 15:10

Атамбаев, Карамушкина, Жолдубаева,Мискенбаев пусть для себя откроют партии СДПК -2!

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Жанар
27.02.2019, 15:15

Я думаю народ данное время поддерживает активистов СДПК без Атамбаева, это потому что всем известно коррупционые делишки Атамбаева, Народу нужен тот человек который заботится о своем народе, а тот который думает о своем личном обогащении.

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