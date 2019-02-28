Атамбаев не говорил, что Бекназаров воровал

"Я как директор телеканала несу ответственность за то, что выходит у нас в эфире, и интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева одобрил сам". Об этом в ходе судебного заседания заявил гендиректор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников.

Он отметил, что не нарушил принципы журналистики.

"Меня смущает, что не проведена лингвистическая экспертиза, но я доверюсь решению суда", - сказал он.

Также он добавил, что в интервью Атамбаева звучит очень много слов с вопросительной интонацией.

"Он задается вопросом и не обвиняет напрямую кого-либо. Он говорит о том, что эти госслужащие богаты с такой маленькой зарплатой. Можем ли мы утверждать, что эти люди коррупционеры? Если бы он сказал, что Бекназаров воровал там, то это другое дело", - добавил он.

Напомним, суд отклонил ходатайство о проведении экспертизы имущества Бекназарова, Келдибекова и Дуйшебаева, хотя ранее согласие на это было дано, и сами фигуранты судебного разбирательства вроде бы были не против.

Что изменилось, неизвестно.