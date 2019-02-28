Погода
$ 69.71 - 69.84
€ 79.25 - 79.95

Атамбаев не говорил, что Бекназаров воровал

571  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Я как директор телеканала несу ответственность за то, что выходит у нас в эфире, и интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева одобрил сам". Об этом в ходе судебного заседания заявил гендиректор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников.

Он отметил, что не нарушил принципы журналистики.

"Меня смущает, что не проведена лингвистическая экспертиза, но я доверюсь решению суда", - сказал он.

Также он добавил, что в интервью Атамбаева звучит очень много слов с вопросительной интонацией.

"Он задается вопросом и не обвиняет напрямую кого-либо. Он говорит о том, что эти госслужащие богаты с такой маленькой зарплатой. Можем ли мы утверждать, что эти люди коррупционеры? Если бы он сказал, что Бекназаров воровал там, то это другое дело", - добавил он.

Напомним, суд отклонил ходатайство о проведении экспертизы имущества Бекназарова, Келдибекова и Дуйшебаева, хотя ранее согласие на это было дано, и сами фигуранты судебного разбирательства вроде бы были не против.

Что изменилось, неизвестно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376976
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, СМИ, суд, Кыргызстан, экс-президент, Дмитрий Ложников
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Шалкат Д
28.02.2019, 12:59

Ну, что это мурыжить? говорил, не говорил. АША передал власть и ушел, оставьте его в покое, а эту чудо троицу вообще забыть надо, что бы не было о них упоминаний, только и делают как бы на себя внимание обратить. Было время когда  их физиономии печатали во всех СМИ, но все это было все связано с крысятничеством, аферами и жульничеством, и только, так, что ничего святого.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  