По чьей прихоти тысячи кыргызстанцев не могут пользоваться "Мобильником"?

Руководство компании "Ареа Plus DMCC", Национальные операторы платежей "Объединенная система моментальных платежей" и "Мобильник" обратились с открытым письмом, в котором объясняет ситуацию с платежной системой "Мобильник" и взаимоотношениями с кыргызстанскими партнерами.

Приводим текст письма полностью:

Благодаря удачному сочетанию экономических факторов и успешной подготовки национальных кадров в области финансов и IT&Телекоммуникаций Кыргызская республика имеет все шансы занять роль поставщика и экспортера программного обеспечения на территории Центральной Азии и СНГ в области финансовых технологий. Одним из подтверждений сказанного мог бы стать впервые осуществленный в 2018 году экспорт программного обеспечения кыргызстанской компанией и привлечение международного инвестора.

Международный инвестор - компания "Ареа Plus DMCC" - совместно с Международным институтом развития IFC и кыргызскими партнерами планировали создание международного игрока – Цифрового Банка в рамках Евразийского экономического союза с потенциальным оборотом более 1 миллиарда долларов США на базе кыргызстанских компаний "Мобильник" и "Объединенная система моментальных платежей" (ОСМП).

Появление такой компании превратило бы Кыргызскую Республику в ключевого игрока международной финансовой системы и позиционировало бы страну как нового поставщика программного обеспечения для финансового рынка Центральной Азии и СНГ. Автоматически это означало бы приток инвестиций в эту отрасль, создание новых рабочих мест, рост поступлений в республиканский бюджет и повышение авторитета страны.

Например, Республика Беларусь экспортировала программное обеспечение за рубеж за 9 первые месяцев 2018 года на сумму более 1,1 миллиарда долларов США, из которых 40% приходится на экспорт программного обеспечения в США. При этом Беларусь привлекла внешних инвестиций более 10 миллиардов долларов США.

Для реализации задуманного международным инвестором был запланирован значительный объем инвестиций и часть уже была вложена в создание вышеозвученного оператора. Однако этим стратегическим планам не было суждено сбыться из-за алчных интересов семьи Адилета Боотаева, которые должны были стать местными бизнес-партнерами. Нацелившись на инвестиционные средства и за счет полученных обманным путем денег от международного инвестора данной семьей были созданы фиктивные компании "АсисНур" и "Бугу.Апп", куда без уведомления партнеров по сделке были переведены весь бывший персонал компании "Мобильник", перенесено программное обеспечение. Контролируя программный софт персонал "АсисНур" искусственно отключал компьютерную систему "Мобильника" и тем самым блокировал проведение платежей, совершаемых рядовыми кыргызстанцами, вызывая социальную дестабилизацию и массовые недовольства в отношении компании "Мобильник". Данные действия повлекли значительный ущерб десяткам тысяч потребителей, поставщикам услуг, банкам республики, агентам компании и поставили под удар функционирование всего платежного рынка страны.

Аналогичные действия А. Боотаев, совместно с родственниками попытался совершить в отношении компании "ОСМП", но благодаря международному программному обеспечению и протоколам защиты "ОСМП", осуществить задуманное у них не получилось. Не сумев получить контроль над системой, родственник Боотаева А. и Каликовой Гульнары – господин Аюпов Э.А., который является миноритарным собственником в компании, предпринимает попытку заблокировать работу оператора "ОСМП" по надуманным и фиктивным мотивам и регистрирует заявление в финансовой полиции.

В данном заявлении утверждается, что якобы новым инвестором компании "ОСМП" нанесен ущерб, вследствие чего якобы стоимость компании снизилась на 3,1 млн. сомов и заявитель соответственно понес ущерб на 787 тысяч сомов. Никаких официальных расчетов оценки стоимости компании, официальных заключений экспертов-оценщиков при этом представлено не было, доводы международного инвестора о внесении в качестве инвестиции в компанию "ОСМП" свыше 30 миллионов сомов заявителем просто игнорируются. При этом в СМИ публикуются платные материалы, которые очерняют деловую репутацию инвестора и вводят в заблуждение широкую общественность, которая ошибочно считает виновным в происходящем нового собственника компании.

Финансовая полиция, основываясь исключительно на данном безграмотном и голословном заявлении, не принимая во внимание отсутствие каких-либо доказательств со стороны заявителя, не проводя никаких расследований, сразу же выносит решение об аресте всех счетов компании "ОСМП" во всех банках Кыргызстана. Вследствие незаконных действий финансовой полиции было заблокировано свыше 21 миллиона сомов, являющихся денежными средствами рядовых кыргызстанцев, которые из-за действий следственной группы финансовой полиции, не могут воспользоваться своими личными деньгами. Тем самым повторно создается почва для социального конфликта, поскольку десятки тысяч кыргызстанцев снова не могут использовать свои личные деньги и совершить платежи, официально действующие предприятия не могут получить финансовые средства, снова парализуется финансовая система республики. Таким образом, финансовая полиция используется отдельными частными лицами исключительно в личных корыстных целях по зачистке от конкуренции рынка платежных систем и консолидации этого рынка в одних руках.

При этом хотелось бы отметить, что международным инвестором принимаются меры для поддержания работоспособности платежной системы "ОСМП" и постоянно оказывается финансовые вливания в сроки и в объеме, требуемом для поддержания необходимого уровня ликвидности, для того чтобы не пострадали рядовые граждане страны. Однако в следствии действий финансовой полиции долго это продолжатся не может.

В этой связи возникают вопросы – почему в интересах одной семьи должны страдать десятки тысяч рядовых кыргызстанцев? Почему финансовая полиция действует по указке недобросовестных частных лиц, и вместо защиты общественных интересов финансовая полиция блокирует платежные системы, обеспечивающие движение денежных средств для тысяч предприятий? Почему алчность отдельных недобросовестных псевдобизнесменов влияет на авторитет и репутацию всего финансового рынка республики?".

Отметим, что редакция VB.KG обращалась к Адилету Боотаеву за комментариями, и чтобы от первого лица узнать его позицию, но ответа не последовало.