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Ведут себя отвратительно. Кыргызстанцы прибыли в Эр-Рияд на этнофестиваль

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- Екатерина Улитина
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Более тысячи кыргызстанцев примут участие в масштабном этнофестивале, который пройдет в Эр-Рияде с 9 по 19 марта, в рамках Верблюжьего фестиваля имени Короля Абдулазиза. Отобранные участники со всей республики продемонстрируют гостям мероприятия кыргызскую культуру, обычаи и традиции, расскажут о национальных видах спорта, фольклоре и продемонстрируют традиционное ремесленничество.

Пока в Эр-Рияд прибыла первая группа из 500 человек и уже успела запомниться, правда, пока они демонстрируют не уникальную культуру кыргызского народа, а свою личную невоспитанность. По крайней мере, журналист одного из отечественных телеканалов Бегимай Жаныбекова описывает поведение молодых людей как "отвратительное".

- На фото парни, которые считают себя патриотами, каждый день они ходят в калпаках - это, конечно же, похвально, но то, как они ведут себя здесь – отвратительно… Нас разместили недалеко от столицы. Организовали шведский стол. Но знаете, оказывается, нам это "жарашпайт" (кырг. не подходит - ред.). Толпа просто, в прямом смысле, накидывается на еду, толкаются, в особенности мужчины, набирают на тарелки гору еды, утаскивают по несколько ящиков с напитками в свой номер, в результате чего остальные просто-напросто остаются голодными. Самое возмутительное то, что они все это не доедают. Оставляют на своих столах и уходят.

Некоторые приходят пораньше. Если персонал ещё не накрыл, они начинают свистеть, кричать, чтобы те поторопились.

Наверное они должны учитывать то, что арабы снимают это все на видео, фотографируют. Они, наверное, в шоке от кыргызов... – написала девушка на своей странице в социальной сети Facebook.

К слову, все расходы на проживание, питание, перевозку багажа, животных и перелет самих участников фестиваля оплатили организаторы из Саудовской Аравии.


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URL: https://www.vb.kg/377061
Теги:
Саудовская Аравия, социальные сети, спорт, фестиваль, культура, Кыргызстан, скандал
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Комментарии
Койчу
04.03.2019, 11:48

Ну устали по дороге что по делать то, не привыкли сидеть в стульях )))

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Viktoriya 666
04.03.2019, 11:48
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Комментариев: 1

Зачёт. Пацанчики...

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Фрунзе
04.03.2019, 11:51

Мыркотство ещё никто не отменял!!! Ему то почем знать, как себя вести, он из села и его никто ничему подобному не учили, ? Он беркутчи или с тайганами управляется, а про шведский стол откуда ему знать???

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Бахадыр
04.03.2019, 12:00

Хаха. Кто то обиженный сделал одну фотку и обхаил всех. А слабо было просто подойти и сделать замечание? И не выносить это наружу. Нет, обязательно надо из за парочки некультурных хаять всех подряд...

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Али
04.03.2019, 12:02

И кто туда отбирал этих баранов? Кто ответственен за инструктаж?

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Максимус
04.03.2019, 12:17

Пф... Это и есть новая культура КР. Показали во всей красе

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Аскар
04.03.2019, 12:18

Раньше перед отправкой мырков за границу им рассказывали как себя вести и прикрепляли сопровождающих. Теперь наши мыркыбайство показывают, что кыргызы не горады и свободный народ, а халявщики, ограниченные и безкультурные позорят своих предков и имя Великого Манас Ата. Президенту и министрам надо к большим делегация прикреплять сотрудников МИД  и ГКНБ, которые обязаны будут после завершения командировки выставлять флажок на границе и больше  не выпускать таких гандырбаев в другие страны.

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Айымпаша
04.03.2019, 12:27

Позор кыргыздар. Ошол учун да онукпойбуз

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Айгерим
04.03.2019, 12:45

Жакшы жагын козунор корбойбу

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Жапар
04.03.2019, 12:46

Жамандагандан башканы билбейсинер, жакшы жагын айтып чыксанар болбойбу

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Рахат
04.03.2019, 12:47

Кто об этом писал, ни стыда ни совести. Озу кандай болсо, ошондойлорду гана козу корот да.

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Дмитрий Ложников
04.03.2019, 12:47
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Комментариев: 1

Да перестаньте. Чуть что - сразу все такие чистые белые и пушистые. В каждом где-то глубоко сидит колхозник. Думаю организаторы проведут разъяснение и дальше всё будет в порядке. Зато само мероприятие крутое очень. Наши себя еще покажут в позитиве 

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Таир
04.03.2019, 12:49


Наверное они должны учитывать то, что арабы снимают это все на видео, фотографируют. 

но видим мы фото не от арабов, а возмущение от своей же журналистки. чем вытаскивать это на всеобщее обозрение, раскачивая негатив собственноручно, не лучше ли достучаться до руководителе группы, решить эти проблемы на месте? 

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Адинай
04.03.2019, 12:50

все хают журналиста, говоря ,что можно было сделать замечание! Я свидетель происходящего и слышала , что сказали в ответ нам на замечание « Биз айылдан келгенбиз» . После услышанного поняли , что человека из деревни можно вытащить , а деревню из человека НЕТ. Будьте более культурней, когда уезжаете в другие города,страны, Вы лицо страны своей !

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Стыдно
04.03.2019, 12:56

Бахадыр

Хаха. Кто то обиженный сделал одну фотку и обхаил всех.

В наш век, когда рвзвиты соцсети, грех обижаться на того, кто это обнародовал.

Наверное во всех арабских соцсетях будут фото и видеоматериалы, как люди в белых калпаках накидываются на еду, ведут себя по хамски и т. д

Это упущение министерства культуры, если люди из регионов не уменют себя вести то они должны были сделать инструктаж.

А так позорят весь свой народ, стыдно, в следующий раз не пригласят.

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МК.
04.03.2019, 12:58

Айтаарым;экспрезидент,элитные депутаты,чиновники вели себе также.Разве они слушает и это непервые случае.Нам показывают наглядные примеры ЭТИ ЧИНОВНИКИ.

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Жоодар
04.03.2019, 13:08

У АРАБОВ это нормлно,все арабы ходият,кушают,даже спят без насиров.

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Эля
04.03.2019, 13:13

Вот зачет тем кто проводил отбор и отправлял их туда

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