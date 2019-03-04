Ведут себя отвратительно. Кыргызстанцы прибыли в Эр-Рияд на этнофестиваль

Более тысячи кыргызстанцев примут участие в масштабном этнофестивале, который пройдет в Эр-Рияде с 9 по 19 марта, в рамках Верблюжьего фестиваля имени Короля Абдулазиза. Отобранные участники со всей республики продемонстрируют гостям мероприятия кыргызскую культуру, обычаи и традиции, расскажут о национальных видах спорта, фольклоре и продемонстрируют традиционное ремесленничество.

Пока в Эр-Рияд прибыла первая группа из 500 человек и уже успела запомниться, правда, пока они демонстрируют не уникальную культуру кыргызского народа, а свою личную невоспитанность. По крайней мере, журналист одного из отечественных телеканалов Бегимай Жаныбекова описывает поведение молодых людей как "отвратительное".

- На фото парни, которые считают себя патриотами, каждый день они ходят в калпаках - это, конечно же, похвально, но то, как они ведут себя здесь – отвратительно… Нас разместили недалеко от столицы. Организовали шведский стол. Но знаете, оказывается, нам это "жарашпайт" (кырг. не подходит - ред.). Толпа просто, в прямом смысле, накидывается на еду, толкаются, в особенности мужчины, набирают на тарелки гору еды, утаскивают по несколько ящиков с напитками в свой номер, в результате чего остальные просто-напросто остаются голодными. Самое возмутительное то, что они все это не доедают. Оставляют на своих столах и уходят.

Некоторые приходят пораньше. Если персонал ещё не накрыл, они начинают свистеть, кричать, чтобы те поторопились.

Наверное они должны учитывать то, что арабы снимают это все на видео, фотографируют. Они, наверное, в шоке от кыргызов... – написала девушка на своей странице в социальной сети Facebook.

К слову, все расходы на проживание, питание, перевозку багажа, животных и перелет самих участников фестиваля оплатили организаторы из Саудовской Аравии.