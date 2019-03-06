Чиновники на местах игнорируют поручения президента?

Именно горнодобывающая, а не туристическая или какая-то иная отрасль на сегодняшний день является бюджетообразующей для нашей республики.

Казалось бы, это понимают, или, во всяком случае, должны понимать все – от высших руководящих чинов до жителей самых отдаленных сел, дотируемых из республиканской, а не региональной казны.

Но нет. Реальная ситуация говорит о том, что даже заявления, сделанные президентом на Совбезе и других площадках о поддержке горнодобывающей промышленности и соблюдении законности, на местах порой игнорируется чиновниками – той самой исполнительной властью, которая призвана реализовывать принятые на самом верху программы и поручения.

Очередное тому свидетельство – сложное, но нужное решение, принятое правительством и его полное игнорирование исполнителями.

Так, кабмин выпустил постановление, которое позволяет промышленным объектам вырубать на своей территории деревья таких ценных пород, как арча и орех. Особо отметим, что в Кыргызстане законом запрещено рубить, транспортировать, торговать и заготавливать древесину редких ценных пород. За единственным теперь исключением.

"Допускается рубка особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород при производстве строительных и взрывных работ, прокладке кабелей, трубопроводов, транспортных магистралей и иных коммуникаций, проведении научных исследований, геологическом изучении и промышленном освоении недр в пределах территорий, предоставленных для этих целей на территории Кыргызской Республики, при обоснованной невозможности их сохранения с последующим возмещением убытков (включая упущенную выгоду) и потерь лесохозяйственного производства".

Т.е., чтобы вырубить хотя бы одно дерево, компании, во-первых, должны подтвердить, что вырубка необходима для производственных нужд, а, во-вторых, возместить все убытки и потери лесохозяйственного производства. То есть перечислить определенную сумму в бюджет, для того чтобы госорганы могли высадить вместо каждого срубленного дерева 100 (СТО) саженцев той же самой породы.

Уточним, эти правила рубки ценных деревьев были утверждены постановлением правительства 31 декабря 2018 года. Однако, до сих пор бизнесмены не могут расчистить территорию из-за того, что ГАООСиЛХ затягивает решение вопроса.

Все упирается в бюрократические проволочки. Дело в том, что заявитель, возжелавший вырубить на своей территории редкие деревья, должен обратиться в ГАООСЛХ с пакетом документов, в который входит акт обследования участка по форме, пересчетную ведомость насаждений по форме и лесоустроительный проект или лесоустроительное заключение. При этом все формы актов должно было разработать Госагентсво защиты окружающей среды, но госорган затягивает выдачу документов. Компании должны один раз обратиться с заявлением в госорган, все документы должны собрать госорганы (акт обследования, заключение, лесоустроительный проект) и выдать допуск на рубку. В результате компании, которые готовы на все условия, поставленные правительством, не могут расчистить свою территорию и заниматься своими производственными планами.

В пресс-службе ГАООСиЛХ VB.KG в свою очередь заявили, что якобы никаких проблем нет , и заявители могут обращаться в агентство и получать разрешение на вырубку. Но, все же, в ведомстве пообещали разобраться в этой ситуации и дать подробный ответ.

Возможно, после вмешательства головного управления Госагентства проблема, действительно, решится. Но огорчает, что эти препоны возникают в принципе.