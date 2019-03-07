Неузнаваемый Мелис Мырзакматов поздравил кыргызстанок с 8 марта

Экс-мэр Оша и лидер партии "Улуттар Биримдиги" Мелис Мырзакматов поздравил кыргызстанских женщин с наступающим праздником 8 марта. Свое поздравление к прекрасной половине Кыргызстана он опубликовал на своей странице в Facebook.

Конечно, ничего в этом предосудительного нет, если только не учитывать, что бывший градоначальник южной столицы находится в бегах за границей.

"Любимые дорогие женщины! Если была бы создана энциклопедия хороших дел, то вы безусловно заняли бы все страницы. Так как невозможно подсчитать весь объем вашей безграничной любви вкупе с вашими добрыми делами. Всем вам желаю весеннего настроения и здоровья! Пусть ваши лица всегда светятся счастьем!" - написал он свои пожелания женщинам.

Подписчицы не поскупились на благодарственные комментарии к его поздравлению. Кстати, в качестве подарка Мырзакматов опубликовал фото себя похудевшего, сидящего на фоне цветов в каком-то уличном кафе.

Напомним, ранее член партии "Улуттар биримдиги" и депутат Искандер Гайпкулов заявил VB.KG, что сейчас адвокаты работают над возвращением Мырзакматова.

Позже экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова была избрана секретарем Исполнительного комитета этой партии.

На бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова в 2014 году было возбуждено уголовное дело за незаконное расходование 27 миллионов сомов, предназначенных для строительства моста. Ошский горсуд заочно приговорил его к 7 годам лишения свободы.

По неподтвержденным данным, он проживает в Турции, где занимается бизнесом.