Погода
$ 69.73 - 69.84
€ 78.64 - 79.34

Неузнаваемый Мелис Мырзакматов поздравил кыргызстанок с 8 марта

2983  7
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-мэр Оша и лидер партии "Улуттар Биримдиги" Мелис Мырзакматов поздравил кыргызстанских женщин с наступающим праздником 8 марта. Свое поздравление к прекрасной половине Кыргызстана он опубликовал на своей странице в Facebook.

Конечно, ничего в этом предосудительного нет, если только не учитывать, что бывший градоначальник южной столицы находится в бегах за границей.

"Любимые дорогие женщины! Если была бы создана энциклопедия хороших дел, то вы безусловно заняли бы все страницы. Так как невозможно подсчитать весь объем вашей безграничной любви вкупе с вашими добрыми делами. Всем вам желаю весеннего настроения и здоровья! Пусть ваши лица всегда светятся счастьем!" - написал он свои пожелания женщинам.

Подписчицы не поскупились на благодарственные комментарии к его поздравлению. Кстати, в качестве подарка Мырзакматов опубликовал фото себя похудевшего, сидящего на фоне цветов в каком-то уличном кафе.

Напомним, ранее член партии "Улуттар биримдиги" и депутат Искандер Гайпкулов заявил VB.KG, что сейчас адвокаты работают над возвращением Мырзакматова.

Позже экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова была избрана секретарем Исполнительного комитета этой партии.

На бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова в 2014 году было возбуждено уголовное дело за незаконное расходование 27 миллионов сомов, предназначенных для строительства моста. Ошский горсуд заочно приговорил его к 7 годам лишения свободы.

По неподтвержденным данным, он проживает в Турции, где занимается бизнесом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377123
Теги:
8 Марта, Кыргызстан, Клара Сооронкулова, Искандер Гаипкулов, Мелис Мырзакматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мелис
07.03.2019, 10:35

Мырзакматов тоже коррупционер он пиарил себя строя статуе и на этом заработал себе миллионы таким путем он разбогател отличие Атамбаева, Атамбаев по крупному а он по мелкому. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мелис
07.03.2019, 10:36

красился как баба смотрите на его фотку, вот тупик блин такого крашенного я не видел

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кыргыз
07.03.2019, 10:36

Как такой честный человек живет так за границей?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Аку
07.03.2019, 10:37

Эмнегедир баардык качкындар , коррупционерлер Кыргызстанга келгиси келип калышты. Каалашынча Ошту калчаган Мырзыкматов орус оюндагысын айтат болуп жатат.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Фрунзе
07.03.2019, 10:57

Еще один крыса решил о себе напомнить, там в Турции он никто, на него из цивильного общества никто внимание не обращает и никто не общается, если и общается то только с себе подобными а этого для душонки жульнической не в кайф.  Дефицит внимания и общения заставляет беглых наших крыс периодически напоминать о себе в наших СМИ, соцсетях и т.д. строя довольные радостные лица на фотографиях, от того, что у народа своего скрысили материальные ценности или как они обманули своих сограждан? Фейк это с радостными довольными лицами, на самом деле им внутри хреново и они мечтают хоть и несостоятельными но жить на родине среди своего народа который они в свое время кинули.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданка
07.03.2019, 11:14

Слопали все деньги народа.Как земля носит их.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Vv
07.03.2019, 13:05

Заметили цикл киргизкой коррупции - раннее укравшие щас возвращаются беленьким.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  