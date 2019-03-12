Погода
$ 69.81 - 69.92
€ 78.70 - 79.30

На почте отменили 50% скидку на штрафы? Комментарий "Кыргызпочтасы"

1426  5
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В отделениях почты отказываются принимать штрафы за нарушения правил дорожного движения с 50% скидкой. Фото объявления в отделении почты сегодня разместили в социальных сетях.

В объявлении от имени администрации почтового отделения говорится, что граждане могут оплатить лишь полную сумму штрафа, так как официальный документ о "скидках" еще не подписан.

В пресс-службе "Кыргызпочтасы" VB.KG рассказали, что данные объявления, действительно, были размещены в отделениях почтамта несколько дней назад. Однако в этот же день проблема была устранена, и теперь операторы принимают платежи с 50% скидкой.

- Это устаревшая информация. Во всех отделениях почты граждане платят 50% от суммы штрафы, если оплачивают в течение 15 дней после получения штрафа. Мы уже связались с автором объявления, он рассказал, что фото сделано в 23-м отделении почтамта, туда направлена комиссия для выяснения обстоятельств, - рассказали в пресс-службе Кыргызпочтасы.

Кроме того, проверку проведут в других отделениях почты.

Напомним, с 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области запустили проект "Безопасный город", несколько дней назад водители стали получать первые постановления о штрафах. В случае, если водитель оплачивает штраф в течение 15 дней поле получения "письма счастья" он платит 50% от суммы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377182
Теги:
Кыргызпочтасы, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Лили
12.03.2019, 16:14

Просто признайтесь, в этом отделении Кыргызпочтасы решили просто подзаработать, 50% себе в карман.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Водитель
12.03.2019, 16:22

Ладно течение 15 дней оплатишь 50% , если течение 5 дней почему не сделать -25%

-1
Цитировать
Жалоба модератору
ира
12.03.2019, 17:00

Этих почтальенов надо ористовать за вымагательство. 

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Не надо врать!
12.03.2019, 17:26

Врут!!! Вчера был на Глапочтамте, там на всех окошках у операторов висят аналогичные объявления.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
реалист
12.03.2019, 17:28

Кто эти тролли с никами европейских имен которые пишут с чудовищными ошибками? 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  