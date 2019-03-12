На почте отменили 50% скидку на штрафы? Комментарий "Кыргызпочтасы"

В отделениях почты отказываются принимать штрафы за нарушения правил дорожного движения с 50% скидкой. Фото объявления в отделении почты сегодня разместили в социальных сетях.

В объявлении от имени администрации почтового отделения говорится, что граждане могут оплатить лишь полную сумму штрафа, так как официальный документ о "скидках" еще не подписан.

В пресс-службе "Кыргызпочтасы" VB.KG рассказали, что данные объявления, действительно, были размещены в отделениях почтамта несколько дней назад. Однако в этот же день проблема была устранена, и теперь операторы принимают платежи с 50% скидкой.

- Это устаревшая информация. Во всех отделениях почты граждане платят 50% от суммы штрафы, если оплачивают в течение 15 дней после получения штрафа. Мы уже связались с автором объявления, он рассказал, что фото сделано в 23-м отделении почтамта, туда направлена комиссия для выяснения обстоятельств, - рассказали в пресс-службе Кыргызпочтасы.

Кроме того, проверку проведут в других отделениях почты.

Напомним, с 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области запустили проект "Безопасный город", несколько дней назад водители стали получать первые постановления о штрафах. В случае, если водитель оплачивает штраф в течение 15 дней поле получения "письма счастья" он платит 50% от суммы.