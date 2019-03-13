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Предсказательница рассказала, кто угрожает президенту Жээнбекову

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- Бакыт Стамов
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Света Тойгонбаева в 2017 году предсказала тогда еще действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву увеличение числа его противников, а Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову она предрекла аресты.

Недавно в одном из своих интервью лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев признался, что два раза прибегал к услугам ясновидящих, один из которых проживает в Монголии. Последний в свою очередь нагадал хорошее будущее главному "атамекеновцу".

Стоит отметить, что политики зачастую обращаются к гадалкам и ясновидящим, чтобы узнать свое будущее, либо "почистить ауру". Более того, даже некоторые представители правоохранительных органов не гнушаются обращаться к этим людям, чтобы те помогли им в их работе.

Редакция VB.KG решила поддержать эту "добрую" традицию и помочь политикам в плане определения их будущего. Нам удалось побеседовать с ясновидящей Светой Тойгонбаевой, некоторые предсказания которой уже известны кыргызстанцам. Так, в 2017 году она предсказала тогда еще действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву увеличение числа его противников. Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову предрекла аресты, а первому вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову, ныне покойному, она и вовсе советовала быть осторожнее на дорогах.

"Этот человек долго не будет работать на своем месте. Он должен остерегаться много ездить на автомобилях, иначе возможна автокатастрофа. Ему нужно быть очень осторожным", - напророчила она.

Ну а тем, кто в подобные предсказания не верит, предлагаем воспринимать это интервью как взгляд наблюдательного и прозорливого человека.

В первую очередь Света Тойгонбаева высказалась насчет президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

- Президенту самое главное досидеть до конца августа, так как только в этом случае он уже до конца своего срока останется на должности президента. Сейчас активизировались его недоброжелатели, которые хотят сместить его вплоть до крайних мер. Поэтому ему надо быть крайне осторожным, усилить охрану и задействовать специальные органы. В этом плане ему следует присмотреться к своему окружению, так как некоторые из них говорят ему откровенную неправду. Вообще в его окружении нет единства и понимания. Все они слушают президента, но потом за его спиной делают все по-своему. Если у самого Жээнбекова помыслы чисты, то у них они корыстны. Поэтому не исключено, что именно его окружение и дискредитирует главу государства. Также я не советую президенту какое-то время посещать школы, садики и подобные заведения, так как мне видятся какие-то неприятные ситуации, связанные с их посещением. Кроме того, Жээнбекову надо обратить внимание на свое здоровье. У него могут быть проблемы с печенью, - сказала она.

Также она посоветовала главе государства уделить внимание своей охране.

- В его охране работает высокий, с большим носом, как у кавказца, человек. К нему стоит повнимательнее присмотреться, так как он что-то затевает против президента, - предупредила она.

Разумеется, не оставила она без внимания и противостояние главы государства с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

- У Атамбаева сейчас единственная цель – вернуть себе прежнее положение. Поэтому он стал прибегать к услугам крайне сильных экстрасенсов из России и Казахстана. В первую очередь они проводят для него ритуалы по очищению и открытию дороги, а также используют магию. Почему, я не буду объяснять, умные люди сразу все поймут, но я бы посоветовала президенту также прибегнуть к услугам таких людей. По крайней мере, для собственной защиты и в интересах страны. На него сейчас постоянно пытаются навести порчу его недоброжелатели, так как он слишком открытый и доступный человек. Ему следует быть более жестким и бескомпромиссным. Он слишком старается понравиться людям, и это может сослужить ему плохую службу. Ему следовало еще в 2018 году арестовать своих главных противников, а не тех, кто сейчас сидит. Теперь у них появился шанс победить, - продолжила собеседница редакции.

Сказала коротко предсказательница и на счет остальных политиков Кыргызстана.

- Премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев где-то 2-3 месяца еще проработает и покинет свой пост. На его пост я вижу трех претендентов: двое пожилых и один молодой. Спикер Дастан Джмабеков тоже может покинуть пост. Его ожидает еще один удар, из-за которого может произойти смена торага Жогорку Кенеша. Вместо него придет человек, который значительно старше его.

В отношении Асылбека Жээнбекова в ближайшее время усилится черный пиар. Появятся слухи, что он тесно работает с "черными" и так далее. Уже началась на него атака, которая будет только увеличиваться. При этом я вижу, что дорога у него открытая.

Депутат Рыскелди Момбеков хороший и честный человек. Ему я советую быть осторожнее, иначе в отношении него также произойдет усиление черного пиара. В частности, ему не следует вообще пить, - посоветовала она последнему.

В заключение Тойгонбаева коснулась слегка и международной темы. В частности, она предсказала президенту Казахстана скорый уход и смену власти в России.

- Так как у Назарбаева проблемы с сердцем и высокое давление, то после определенного события в этом году в Казахстане где-то через 6 месяцев сменится глава государства. Придет уже молодой президент. Там я также вижу усиление народных волнений.

В России в этом году будет несколько сильных наводнений. 2 года там будет стабильность, но затем власть в стране, возможно, сменится. Как это произойдет и по какой причине, я пока не вижу, - добавила она.


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URL: https://www.vb.kg/377186
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков, Кубанычбек Кулматов, Мухамметкалый Абулгазиев, Омурбек Текебаев, Сооронбай Жээнбеков, Рыскелди Момбеков, Албек Ибраимов, Кыргызстан, Света Тойгонбаева
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Комментарии
Гор
13.03.2019, 09:42

Бедный носастый охранник, пострадает на за что

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Мира
13.03.2019, 09:43

Былжырай бербесинчи! Жээнбеков Кудайдан гана коркот!

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Бектур
13.03.2019, 09:47

Атамбаевдин оюн таш капты. Акыры бийликти баары бир мен башкарам деген эле экен арам оойу ишке ашкан жок. Аман эле болсун Атамбаев. 

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Жылдыз
13.03.2019, 09:53

Как у нас принята таких людей вроде этой предсказательницы ни кто не верит  и тем более ни кто не ходит, это у нас мусульман большой грех, не простительно, Бог не простит такое.

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ира
13.03.2019, 09:53

АША будет сидеть за решоткой нечего лишнего не будет и все. 

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Бакыт
13.03.2019, 09:55

Да все это полнейшая чушь, Какой бы хороший не был бы Президент, всегда найдутся не доброжелатили, которые захотят снять его. Народ не ведитесь на ложь и провокации. Президент избран законным путем, начинания у него хорошие. Идет судебная реформа, у коррупционеров конфискуются имущества, учителям и медработникам поднимают зарплаты. Нам нужна стабильность в государстве а ни хаос и беспорядки...

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Наку
13.03.2019, 10:05

Кто умеет манипулировать мнением тот умеет предсказать судьбы человека, т.е. она всего лишь манипулирует мнение людей своими вонючими словами что бы морочит голову народа почему у нас не принята наказать таких людей она же вид манипулирует  людей, обманывает. 

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Айжан
13.03.2019, 10:07

Старый-старый способ, которым вовсю пользуются предсказательницы. Дай собеседнику множество раз ответить «да» или «нет», и он поверит, что вас что-то связывает. Простой психологический трюк, основанный на внимательном подходе к ответам, с использованием вероятности. Тут не чист это рук дела Фарида Ниязова.

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Али
13.03.2019, 10:13

Гор

Бедный носастый охранник, пострадает на за что

Точно. Теперь при отборе кандидатов на службу в первую очередь будут присматриваться к носам.

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грех
13.03.2019, 10:16

у меня появилось ощущение, что она целыми днями сидит и читает новости про этих политиков, слишком уж все очевидно, а в отношении экса вообще предвзято. думаю текст кто-то написал для нее. 

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шаман
13.03.2019, 10:36

У Атамбаева сейчас единственная цель – вернуть себе прежнее положение. Поэтому он стал прибегать к услугам крайне сильных экстрасенсов из России и Казахстана. В первую очередь они проводят для него ритуалы по очищению и открытию дороги, а также используют магию. Почему, я не буду объяснять, умные люди сразу все поймут, но я бы посоветовала президенту также прибегнуть к услугам таких людей.

Битва экстрасенсов назревает. Ее надо советником президента назначить,  всех носатых охранников сменить на шаманов и колдунов и тогда усе в ажуре будет.

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Стиля
13.03.2019, 10:58

Как понимаю вчера в Иссик - Куле встречи Атамбаевскими ни кто не приходил кроме родственником и друзей это его последствие на верное.

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Назым дежурный гаи
13.03.2019, 11:09

Носатый с охраны это рались бакиутович касанов зам нач охраны мвд он уже попал в ***** и наазад дороги нет!президент у нас хороший челоек видно же!!!!

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Bishkekman
13.03.2019, 11:19
Карма: +59
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 79
Минусов: 20
Комментариев: 115

Жылдыз

Как у нас принята таких людей вроде этой предсказательницы ни кто не верит  и тем более ни кто не ходит, это у нас мусульман большой грех, не простительно, Бог не простит такое.

Бугага. Не принято верить в одни сказки, зато принято верить в другие. 

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Медер
13.03.2019, 12:06

Такое предсказания как спец выпуск кто то конкретно заплатил большие деньги, Света всегда готова ради денег сделать все.

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Мика Мамаев
13.03.2019, 12:06
Карма: +168
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 248
Минусов: 80
Комментариев: 250

Гор

Бедный носастый охранник, пострадает на за что

Наверно уволят всех носатых,и перепроверят связи,мвязи....предсказательница жжёт))),,,где ты была??

ПОСАДИТЬ ЕЁ ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ,, ОБВИНИТЬ В ТОМ ,ЧТО ОНА ЗНАЛА ПРО 2 РЕВОЛЮЦИИ И НЕ ПРЕДОТВРАТИЛА,,,ВОЗМОЖНО ОНА ЗНАЕТ,НО МОЛЧИТ О РЕВОЛЮЦИИ В БУДУЩЕМ))

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эже
13.03.2019, 12:16

Помниться как Атамбаева сглазили при поездке на юг. Народ в шоке был после его выступления.

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Нина Горобец
13.03.2019, 12:25

Зачем нагнетать обстановку и публиковать такие материалы

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Верховный жрец
13.03.2019, 12:38

Началось мркобесие, сейчас будем теперь шаманить, разводить жрецов и звездочетов. Надо уже атеизм вводить, а то возвращаемся в средние века

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Ас
13.03.2019, 13:00

Мрачно но прикольно

Озвучено что всем  и так известно было за долго до бабули 

Даешь ее на битву экстрасенсов создаем фонд качаем пару лямов баксов ее на битву и выигрываем  руку Президенту как амулет от бед а ту тут у эжещки как никак Атамбаева сглазили кошмар товарищи 

ЭЖЕ он просто шестой десяток был и есть неуравновешенный человек и не стоило было ожидать позитива и реформ

я сказал вот так значит так или уволен или закапаю ну если совсем насолил 

таким образом он общался с коллективом это и привело что команда работала как из басни про рака щуку лебедя каждый тащили как могли теперь сидят ну а вину установят суды крали или ангельцы с пушком сидят не заслужено политика что б ее   

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