Аксыйцы не придут на памятное мероприятие, запланированное Атамбаевым

Члены общественного объединения "Аксы Апрель Акыйкат" против того, чтобы экс-президент Атамбаев проводил день памяти героям аксыйских событий. Тем более у своего здания "Медиа-Форум". Об этом редакции VB.KG заявил один из членов этой организации Урматбек Акунов.

По его словам, сами аксыйцы не пойдут на это мероприятие.

- Это государственное мероприятие, так как в тот день люди за свою страну вышли на митинг. И мы против того, чтобы отдельные политики пользовались этим днем в своих интересах. Так сказать, политизировали его. Поэтому всех неравнодушных граждан мы приглашаем на площадь Ала-Тоо именно вместе с нами почтить память погибших во время аксыйских событий 2002 года, - сказал он.

Вместе с тем он высказал предположение, что экс-президент может использовать этот день и для того, чтобы использовать собравшихся людей совершенно для других целей.

- Мы слышали, что они таким образом собирают людей для выдвижения каких-то требований к власти. В любом случае с этими и другими опасениями мы обращаемся к общественности, чтобы не шли на поводу у таких политиков, - добавил Акунов.

Напомним, 17 марта 2002 года в села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области люди вышли на митинг в знак протеста против передачи части кыргызских территорий Китаю. Непосредственным поводом к волнениям стал арест депутата Азимбека Бекназарова. Жертвами применения огнестрельного оружия стали шесть человек.

В этом году, 17 марта экс-президент Алмазбек Атамбаев и партия СДПК у здания "Медиа-Форум" намерены провести день поминовения участников этих событий.