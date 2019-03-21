Якутской певице Олимпии устроили травлю из-за мужа кыргыза

Любимица публики, певица Олимпия ответила обидчикам, которые призвали не ходить на концерты из-за ее брака с уроженцем Кыргызстана, пишет Sakhaday.ru.

Напомним, что в Якутии произошла череда "антимигрантских" акций из-за преступления, совершенного мигрантом. Среди общего обсуждения проблем по наболевшей теме, на волне народного гнева, появляются и недопустимые комментарии. К ним относится и высказывание в соцсетях, попавшееся на глаза любимой певице.

Олимпия не стала церемониться и ответила жестко:

"Мне в своей жизни нечего и не кого стыдиться. Я вышла замуж по любви, а не по расчету, вышла за хорошего человека. Никого не уводила из чужой семьи, не отвечала взаимностью на ухаживания стариков с толстыми кошельками, каких-то депутатов или бизнесменов… Да, мой муж родом из Иссык-Куля и что, разве он не человек после этого? Разве можно за это каждый раз судить меня, мою семью, детей?

Кто тыкает мне в лицо моей семьёй, Бог вам судья, от ваших уничижительных слов, презрительных насмешек и плевков я грязнее не стану! Даже если закидаете камнями я не перестану любить свою семью и до последней капли крови останусь верна ему и своим детям.

Кому что-то не нравится - отписывайтесь. Мне не нужно огромное количество подписчиков и лайков! Ещё столько перерыли мою страницу, чтобы найти нашу счастливую фотку. И помните, что оскорбляя ни в чем не повинных людей, вы лучше не станете!".

Напомним, что красавицу связывает счастливый брак с Бакаем. Пара зарегистрировала свои отношения в 2015-м году, уточняет издание.

И, действительно, в сети множество комментариев, осуждающих Олимпию. Однако много и тех, кто, напротив, поддерживает молодую женщину и защищает ее от нападок. А в Кирнете пользователи и вовсе предложили подписать петицию против притеснения пары по национальному признаку.