Погода
$ 69.70 - 69.84
€ 79.37 - 80.00

Якутской певице Олимпии устроили травлю из-за мужа кыргыза

5676  5
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Любимица публики, певица Олимпия ответила обидчикам, которые призвали не ходить на концерты из-за ее брака с уроженцем Кыргызстана, пишет Sakhaday.ru.

Напомним, что в Якутии произошла череда "антимигрантских" акций из-за преступления, совершенного мигрантом. Среди общего обсуждения проблем по наболевшей теме, на волне народного гнева, появляются и недопустимые комментарии. К ним относится и высказывание в соцсетях, попавшееся на глаза любимой певице.

Олимпия не стала церемониться и ответила жестко:

"Мне в своей жизни нечего и не кого стыдиться. Я вышла замуж по любви, а не по расчету, вышла за хорошего человека. Никого не уводила из чужой семьи, не отвечала взаимностью на ухаживания стариков с толстыми кошельками, каких-то депутатов или бизнесменов… Да, мой муж родом из Иссык-Куля и что, разве он не человек после этого? Разве можно за это каждый раз судить меня, мою семью, детей?

Кто тыкает мне в лицо моей семьёй, Бог вам судья, от ваших уничижительных слов, презрительных насмешек и плевков я грязнее не стану! Даже если закидаете камнями я не перестану любить свою семью и до последней капли крови останусь верна ему и своим детям.

Кому что-то не нравится - отписывайтесь. Мне не нужно огромное количество подписчиков и лайков! Ещё столько перерыли мою страницу, чтобы найти нашу счастливую фотку. И помните, что оскорбляя ни в чем не повинных людей, вы лучше не станете!".

Напомним, что красавицу связывает счастливый брак с Бакаем. Пара зарегистрировала свои отношения в 2015-м году, уточняет издание.

И, действительно, в сети множество комментариев, осуждающих Олимпию. Однако много и тех, кто, напротив, поддерживает молодую женщину и защищает ее от нападок. А в Кирнете пользователи и вовсе предложили подписать петицию против притеснения пары по национальному признаку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377323
Теги:
Интернет, межэтнический конфликт, социальные сети, трудовая миграция, конфликт, Кыргызстан, Олимпия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Bishkekman
21.03.2019, 14:25
Карма: +71
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 97
Минусов: 26
Комментариев: 140

Нацики везде есть. Якуты сами очень похожи на кыргызов. Если не сказать, что ее муж кыргыз, то никто и не отличит. . 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
21.03.2019, 15:03

Из за нескольких дебилов из кыргызстана страдают все кыргызы. Но во всем в этом виноват акаев. Из за него 1.5 млн кыргызов вынуждены работает за границей а лысый отдыхает в европе

0
Цитировать
Жалоба модератору
Антифа
21.03.2019, 15:30

****** оставьте в покое Олимпию и кыргызов ! Хотите войны?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Якуты
21.03.2019, 16:04

Мдаа, да вы окаса слабаки, националисты, вы сидите под гнетом Кремля, если такие гордые, чо не отделитесь от России, не хватит духу перечить Путину, можете токо толпой на бедолаг нападать, да на девушку ! Вашим предкам должно быть стыдно за текущее поколение !! Вечерка надеюсь опубликуете !

0
Цитировать
Жалоба модератору
Киргизы...!
21.03.2019, 16:49

Якуты

Мдаа, да вы окаса слабаки, националисты, вы сидите под гнетом Кремля, если такие гордые, чо не отделитесь от России, не хватит духу перечить Путину, можете токо толпой на бедолаг нападать, да на девушку ! Вашим предкам должно быть стыдно за текущее поколение !! Вечерка надеюсь опубликуете !

Гордость не главное качество якутов. Главное их качество (отличающее их от киргизов) - они умные. Именно поэтому они и не отделяются от России. Киргизы отделились от России и что они сейчас из себя представляют?

Повальное воровство, коррупция, полный упадок абсолютно во всех сферах жизни: в первую очередь медицина, образование, культура, наука, сельское хозяйство, промышленность. Живут только благодаря грантам, кредитам и последним остаткам золотых запасов на месторождениях.

Если бы не гастарбайтеры, работающие в России, Киргизии бы уже не стало бы.

Поэтому это предкам киргизов должно быть стыдно за текущее поколение, которое довело цветущую страну до такого упадка.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  