Очередь на границе с Казахстаном уменьшилась, но не исчезла

Сегодня утром вблизи контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный" своей очереди для прохождения кыргызско-казахстанской границе ожидает 133 грузовых автомобиля. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Пограничной службы.

На остальных пунктах пропуска государственной границы очередей нет.

- На прошлой неделе очередь из грузовиков достигала 250 единиц, сегодня утром их стало вдвое меньше - 133, - рассказали в пресс-службе Погранслужбы.

Напомним, 27 марта власти Казахстана ввели дополнительные меры по проверке грузов, следующих из Кыргызстана в Казахстан. Свои действия соседняя республика объяснила попыткой защитить свой рынок от незадекларированного импорта из Китая, следующего через территорию Кыргызстана. Власти КР обвинили соседнюю республику в нарушениях норм ЕАЭС. После переговоров стороны достигли понимания и грузы стали быстрее проходить границу.