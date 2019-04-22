Счетная палата озвучила результаты аудита "Гарантийного фонда"

Счетной палатой КР проведен аудит деятельности Открытого акционерного общества "Гарантийный фонд" за 2016-2017 годы.

В материалах аудита отмечается, что общий объем выданных кредитов, обеспеченных гарантиями Фонда, на конец 2017 года составил 972,3 млн сомов. Доля предоставленных гарантий по г. Бишкек составляет 48%, регионов – 52%. В разрезе регионов по объему предоставленных гарантий лидирует Чуйская область – 21% от общего объема, г. Ош и Ошская область - 11%, Баткенская и Иссык-Кульская области – по 6%.

По предоставлению гарантий в приоритетных отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, Чуйская область занимает 39%, г. Бишкек – 30%, Нарынская область, г. Ош и Ошская область – 9% в совокупности, Иссык-Кульская область – 6%, Баткенская и Таласская области по 3% каждая, Джалал-Абадская область – 2%. То есть последние три области занимают долю меньше 5% по полученным гарантиям для приоритетных отраслей экономики.

По итогам аудита Счетной палатой даны предложения по снижению размера единовременных гарантийных комиссий для развития малого и среднего бизнеса в республике, а также в целях реализации Указов Президента КР "Об объявлении 2018 года Годом развития регионов" и "Об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны" увеличить количество получателей гарантийного обеспечения для регионов.