Погода
$ 69.64 - 69.81
€ 78.22 - 78.97

Чиновник задержан по обвинению в вымогательстве

486  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

17 апреля 2019 года АКС ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий при вымогательстве 32 тысяч сомов задержан начальник Баткенского лесного хозяйства ГАООСиЛХ при Правительстве КР К.А.

Установлено, что задержанный требовал у своих подчиненных собрать указанную сумму для якобы дальнейшей передачи лицам, осуществляющим аудит предприятия.

Досудебное производство зарегистрировано в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.326 (Вымогательство взятки) УК КР.

Также в ходе проверки со стороны К.А. были выявлены правонарушения в финансово-хозяйственной деятельности Баткенского лесхоза.

В частности, относительно фальсификации документов по проведенным в период 2017-2018 гг. государственным закупкам, незаконной продаже 14 тыс. 700 саженцев хвойных деревьев, а также по факту присвоения денежных средств, поступающих от аренды пастбищ лесного хозяйства.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378007
Теги:
аудит, вымогательство, задержание, правительство, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Читатель
23.04.2019, 11:32

Молодцы АКС! Так держать!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  