Чиновник задержан по обвинению в вымогательстве

17 апреля 2019 года АКС ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий при вымогательстве 32 тысяч сомов задержан начальник Баткенского лесного хозяйства ГАООСиЛХ при Правительстве КР К.А.

Установлено, что задержанный требовал у своих подчиненных собрать указанную сумму для якобы дальнейшей передачи лицам, осуществляющим аудит предприятия.

Досудебное производство зарегистрировано в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст.326 (Вымогательство взятки) УК КР.

Также в ходе проверки со стороны К.А. были выявлены правонарушения в финансово-хозяйственной деятельности Баткенского лесхоза.

В частности, относительно фальсификации документов по проведенным в период 2017-2018 гг. государственным закупкам, незаконной продаже 14 тыс. 700 саженцев хвойных деревьев, а также по факту присвоения денежных средств, поступающих от аренды пастбищ лесного хозяйства.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ведется следствие.