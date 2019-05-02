Политический суицид, или зачем политдесант высадился на поле Матраимовых

Накануне, 1 мая, ко Дню труда и грядущему Дню Победы в Кара-Суйском районе прошли соревнования по волейболу и мини-футболу.

Мероприятие могло бы остаться незамеченным, как и бывает зачастую с турнирами районного уровня. Но! На нем присутствовали едва ли не все высокопоставленные чиновники страны, возглавил делегацию сам торога Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков. И все потому, что организаторами выступил фонд "Исмаил Матраимов", его основатель - депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов.

Об итогах соревнований и самой игре никто уже не говорит. Все внимание общественности сосредоточенно лишь на вопросе: какой интерес преследовал десант высокопоставленных чиновников, приехав на мероприятие скандально известной в стране семье Матраимовых? Граждан возмущает и тот факт, что политическая элита сидела в одном ряду с Раимом Матраимовым - или, как его привыкли называть в обществе "Раимом миллионом", чье имущество вот уже четыре месяца никак не может проверить Финпол.

- Власти говорят о необходимости проверки имущества Матраимовых, а по факту приходят на мероприятие человека, которого проверяют. Если раньше вопрос затягивания проверки в отношении Раима Матраимова фокусировали на президенте, так как он выступил с такой инициативой, то после вчерашнего мероприятия общество увидело, кому на самом деле это (затягивание – ред.) на руку. У действующей власти щекотливая ситуация. Заслуга Матраимовых в том, что они обеспечивали электорат. Сейчас заводить уголовное дело, копать – значит рубить сук, на котором сидят чиновники, - поделился с VB.KG своим мнением политолог Марс Сариев.

Он уверен, что госчиновники во главе со спикером Жогорку Кенеша совершили очень большую ошибку.

- Да, это турнир по волейболу, да, надо уважать традиции, но политики в первую очередь должны быть политиками. Они не отслеживают мировые тенденции и варятся в собственном соку. Живут в мире "до Интернета", а люди сейчас видят, что происходит. Уже сейчас в Соцсетях поднимается протестное настроение. Граждане говорят о том, чтобы не голосовать на предстоящих выборах за тех, кто присутствовал на мероприятии. Практически может начаться снос старой политической элиты. Тем более, что такой процесс наблюдается в мире, - полагает политолог.

Он отметил, что сейчас многие из политиков станут оправдываться, как, к примеру, депутат Жанар Акаев, но для граждан уже не важны их аргументы. Чиновники потеряли доверие народа, заключил Сариев.

К слову, Жанар Акаев на своей странице в Соцсетях прокомментировал фотографию, на которой сидит рядом с Раимом Матраимовым.

"Делегация депутатов находилась в те дни в Ошской области с рабочей поездкой. И совершенно без плохих мыслей я поехал на спортивные соревнования с коллегами, а не на той Матраимовых", - написал Акаев.

Помимо Акаева на соревнованиях побывали торога Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, вице-спикер Мирлан Бакиров, Алмазбек Баатырбеков, Канатбек Исаев, Руслан Казакбаев, Тазабек Икрамов, Алмамбет Шыкмаматов, Алтынбек Сулайманов, Тынчтык Шайназаров, Азамат Арапбаев и другие парламентарии. А делегацию правительства возглавил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Были и экс-чиновники. К примеру, экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Кельдибеков, он в своей речи назвал Раима Матраимова "ата".

Напомним, ГСБЭП начала проверку имущества экс-зампредседателя ГТС КР Раима Матраимова четыре месяца назад, после итоговой пресс-конференции президента Сооронбая Жээнбекова. О ходе проверки по-прежнему ничего не сообщается.