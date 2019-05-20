Умерла двухлетняя девочка, избитая бабушкой

Сегодня в отделении реанимации Джалал-Абадской больницы умерла двухлетняя девочка. Об этом VB.KG сообщили в ОФ "Лига защиты прав ребенка".

Ребенок поступил в больницу 7 мая в тяжелом состоянии. Родственники объяснили, что девочка неделю назад упала с лестницы. В милиции это дело зарегистрировали как несчастный случай. Однако после возмущения правозащитников в УВД Джалал-Абадской области факт был внесен в реестр преступлений и проступков как "причинение легкого вреда здоровью". Одной из подозреваемых является бабушка ребенка, которая является мачехой матери девочки.