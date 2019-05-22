На кыргызско-таджикской границе очередной конфликт с применением оружия

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что сегодня, 22 мая 2019 г., в местности Эски мазар села Карабак Баткенского района Баткенской области родственники похороненного вчера, 21 мая жителя с.Карабак, совершали поминальные молитвы. В это время появился пограничный наряд Республики Таджикистан, с которым граждане Кыргызстана вступили в словесную перепалку и потребовали, чтобы наряд покинул территорию кладбища.

Для разрешения конфликта на место прибыли пограничные представители двух государств и во время переговоров, граждане Кыргызстана начали рыть яму на дороге по маршруту движения таджикских пограничников.

Таджикские пограничники применили оружие, совершив один предупредительный выстрел в воздух.

В настоящее время переговоры пограничников Кыргызстана и Таджикистана продолжаются. С жителями села также ведется разъяснительная работа, одним из требований граждан является прибытие на место конфликта руководителей органов власти.

Кладбище на участке Эски мазар находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Республики Таджикистан. Данный участок местности не описан, но фактически использовался гражданами Кыргызстана.

Обстановка на кыргызско-таджикской государственной границе относительно стабильная, подразделения ГПС КР контролируют ситуацию.