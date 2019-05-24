В Министерстве образования выявлены нарушения на 21,4 млн сомов

Счетной палатой КР проведен плановый аудит исполнения сметы расходов бюджетных средств, сметы доходов и расходов специального счета в Министерстве образования и науки КР и его подведомственных учреждениях за 2017 год.

Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 21,4 млн. сомов.

Из них недостачи денежных средств и товарно-материальных ценностей составили 0,5 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 8,8 млн сомов, необоснованные списания товарно-материальных ценностей и денежных средств – 1,5 млн сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ – 0,6 млн сомов, нецелевое использование государственных средств – 0,6 млн сомов, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности – 8,1 млн сомов. Также установлены дополнительно начисленные доходы бюджета на 0,3 млн сомов, в Социальный фонд КР – 1,0 млн сомов.

Многочисленные нарушения при выплате заработной платы установлены: в центральном аппарате, Национальном центре тестирования, Республиканской специальной школе-интернат №21 для слабослышащих и позднооглохших детей при Министерстве, Республиканской детской инженерно-технической академии "Алтын Туйун", Специальной общеобразовательной школе-интернат для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания, Беловодском дошкольном детском дому, Национальной компьютерной гимназии имени профессора А. Молдокулова, средней школе №10 им. Манаса г. Балыкчы, Кара-Суйской специальной общеобразовательной школе-интернат для глухих детей, гимназии-интернате для одаренных детей имени М. Гапарова Ноокатского района, Джалал-Абадском областном методическом центре образования, Октябрьском детском доме для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Ж. Боконбаева Сузакского района, школе интернат-гимназии имени Н. Исанова г. Кочкор-Ата Ноокенского района, Уч-Коргонской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школе-интернат, Баткенском областном методическом центре образования, Сулюктинской специальной общеобразовательной (вспомогательной) школе-интернат, Ошском сельскохозяйственном техникуме, Ошском институте образования, Кызыл-Кийском горнотехническом колледже им. Т. Кулатова.

Кроме того, нарушения при выплате заработной платы выявлены в Чуй-Токмокском отделе образования, отделах образования городов Баткен, Кок-Жангак, Майлуу-Суу и 22-х районных отделах образования.

В числе основных нарушений, допущенных при выплате заработной платы, необоснованные выплаты за педагогическую нагрузку свыше установленных норм, руководителям школы за преподавательскую урочную работу сверх установленных 12 часов урочной работы, надбавок за работу в сельской местности, за педагогический стаж работы, а также выплаты за вредные условия труда без проведения аттестации рабочих мест.

Резервы и потери бюджета составили 560,2 млн сомов. В том числе: сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей – 1,3 млн сомов, излишнее финансирование бюджетных организаций – 49,6 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 34,4 млн сомов, потери по расходной части бюджета в связи с принятием Правительством КР, органами местного самоуправления и другими органами решений, противоречащих действующему законодательству – 413,1 млн сомов, другие резервы и потери – 61,8 млн сомов.

Нерационально использованные средства составили 14,1 млн сомов, в том числе: средства, израсходованные на определенные мероприятия без достижения планируемых целей – 1,3 млн сомов, сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и остатков средств в расчетах – 12,5 млн сомов, неиспользованные остатки наличных бюджетных средств в кассах учреждений – 0,2 млн сомов.

В частности, в статье 36 Закона КР "Об образовании" определено, что к компетенции органов местного самоуправления в области образования относятся: осуществление хозяйственного обслуживания и финансирования подведомственных образовательных организаций. Постановлением Правительства КР от 30.05.2013 года № 302 "О переводе организаций образования, финансируемых из местных бюджетов айыльных аймаков и городов, на финансирование из республиканского бюджета через территориальные подразделения Министерства образования и науки КР" установлено, что из республиканского бюджета через Министерство финансируются расходы государственных общеобразовательных организаций, за исключением расходов на коммунальные услуги и на содержание зданий и помещений. Однако, в 2017 году из республиканского бюджета произведены расходы на коммунальные услуги и на содержание зданий и помещений на сумму 397,9 млн сомов. Также в противоречие вышеуказанного постановления на текущий ремонт общеобразовательных организаций города Бишкек выделено 11,9 млн сомов.

В калькуляцию затрат на консультанта разработчика учебных материалов были заложены выплаты гонораров авторам учебных материалов. Однако, несмотря на это авторские гонорары по условиям конкурсных документов по тиражированию учебных материалов были предусмотрены и в калькуляциях поставщиков, победивших на конкурсах, где соответственно вошли в договорные стоимости и были выплачены бухгалтерией Министерства.

Фактически поставщиками, выполнившими услуги по тиражированию учебных материалов, гонорары авторам не были выплачены. В результате они за счет бюджетных средств имели необоснованные доходы на сумму 1,9 млн сомов.

Аудитом отмечается несоблюдение требований Закона КР "О республиканском бюджете на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы", в части финансирования защищенных статьей расходов в первоочередном порядке, где произведены уменьшение и недофинансирование по защищенным статьям расходов на сумму 323,1 млн сомов.

Не соблюдены требования Закона КР "О государственных закупках" в части составления плана государственных закупок, внесения изменений в план закупок, размещения их на веб-портале государственных закупок и осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг путем проведения конкурсов.

По итогам аудита руководству министерства дано предписание по устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков, а также рассмотрению ответственности лиц, допустивших их. Материалы аудита направлены в Жогорку Кенеш КР, Аппарат Президента КР, Секретариат Совета безопасности КР, Правительство КР и объект аудита.

Материалы аудита по фактам недостачи основных средств и товарно-материальных ценностей переданы в Генеральную прокуратуру КР для дачи юридической оценки.