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ГКПЭН тратил деньги на интернет-ТВ для сотрудников центрального аппарата

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- ВБ
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Счетной палатой КР проведен плановый аудит использования бюджетных, специальных и иных средств в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования при Правительстве КР и его подведомственных структурах за 2017 год.

В ходе аудита в Кыргызском государственном научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте "Энергопроект" при Госкомитете установлена завышенная кредиторская задолженность, не подтвержденная актами сверок, на 7 626,6 тыс. сомов, а также нарушения при выплате заработной платы на 4 549,7 тыс. сомов.

В филиалах ГП "Кыргызтеплоэнерго" выявлены сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей на 2 495,7 тыс. сомов.

Нерационально использованные средства составили 29 310,2 тыс. сомов. Из них по Государственной картографо-геодезической службе 812,4 тыс. сомов составили сверхнормативные запасы товарно-материальных средств. В центральном аппарате бюджетные средства в размере 767,4 тыс. сомов израсходованы на услуги связи на исходящие звонки через стационарные служебные телефоны на номера операторов сотовой связи, а также услуги IP TV в служебных кабинетах. Специальные средства в размере 27 730,4 тыс. сомов без учета объема выполненных работ и результативности направлены на выплаты ежемесячных премиальных для сотрудников центрального аппарата Госкомитета.

Также в подведомственных структурах Госкомитета выявлены многочисленные нарушения норм и требований Закона КР "О государственных закупах".

По итогам аудита руководству Госкомитета даны предписания по устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков, а также рассмотреть ответственность лиц, допустивших их. Материалы аудита направлены в Жогорку Кенеш КР, Аппарат Президента КР, Правительство КР и объект аудита.


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URL: https://www.vb.kg/378561
Теги:
аудит, горнодобывающий сектор, нарушения, промышленность, ГКПЭН, Счетная палата
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Комментарии
Гражданин
27.05.2019, 12:24

Подождите 29310,2 тыс это 29 миллион 310 тыс 200 сомов. Народ вводят в заблуждение?

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