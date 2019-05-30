Счетная палата выяснила, что у "КТЖ" недостаточно средств на развитие

Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности ГП "Национальная компания" "Кыргыз темир жолу" за 2016-2017 гг.

Аудитом установлен ряд финансовых нарушений. В частности, выявлено завышение объемов строительно-монтажных работ на 2 800,3 тыс. сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет – 1 748,7 тыс. сомов, нарушение налогового законодательства – 1 655,1 тыс. сомов и дополнительно начисленные доходы в Социальный фонд КР – 6 534,2 тыс. сомов.

В ходе аудита был произведен перерасчет отпускных по ГП "НК КТЖ", включая структурные подразделения с расчетным периодом 3 календарных месяца, и установлена разница в сумме 23 978,9 тыс. сомов, которая подлежит к доплате работникам за 2016 и 2017 гг. Таким образом, на разницу доначисленного на сотрудников перерасчета подлежит удержание подоходного налога на сумму 1 596,5 тыс. сомов и отчисления в Социальный фонд на 6 534,2 тыс. сомов.

Также выявлено сокрытие по учету завышенной кредиторской задолженности в сумме 483 897,9 тыс. сомов, которая образовалась из-за несвоевременного отражения в бухгалтерском учете признанных задолженностей перед компаниями-партнерами.

В ГП установлены резервы в размере 394 332,0 тыс. сомов.

По итогам аудита "Кыргыз темир жолу" рекомендовано устранить выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки. В рамках аудита руководству ГП и Фонду по управлению государственным имуществом при ПКР рекомендовано разработать план развития компании, Правительству КР – рассмотреть вопрос об освобождения от уплаты в государственный бюджет 50% чистой прибыли или минимизировать отчисления в пределах 15-20%. Так как средств на полноценное развитие предприятия недостаточно.

В материалах аудита отмечается, что в настоящее время свыше 20-25% рельсов, находящихся в эксплуатации, пропустили сверх нормативный тоннаж, более 35% деревянных шпал – изношены, около 28% парка пассажирских вагонов – фактически отработали срок свыше 30 лет при нормативном сроке службы в 28 лет. По причине износа и истечения срока службы более 29,4% парка грузовых вагонов находятся в нерабочем состоянии. 86% парка тепловозов за исключением новых приобретенных имеет сверхдопустимый срок эксплуатации и подлежит списанию по сроку службы. Также необходимо отметить, что из имеющихся 1644 грузовых вагонов по 1029 единицам нормативный срок службы вышел. Несмотря на это, из их числа по 288 тепловозам срок службы продлен на 5 лет. Состав грузового парка не обновлялся в течение последних 20 лет.