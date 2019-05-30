В ГАООСиЛХ выявлены финансовые нарушения на 35,1 млн сомов

В Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства выявлены финансовые нарушения на 35,1 млн сомов

Счетной палатой КР проведен плановый аудит исполнения сметы расходов бюджетных средств, сметы доходов и расходов специального счета в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР и его структурных подразделениях за 2017 год.

По результатам аудита установлены финансовые нарушения на общую сумму 35,1 млн сомов. Из них, недостачи денежных средств и товарно-материальных ценностей составили 0,3 млн сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,5 млн сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств – 1,2 млн сомов, использование средств специального счета, минуя систему казначейства – 2 млн сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ – 0,5 млн сомов, нецелевое использование государственных средств – 0,2 млн сомов, сокрытая по учету дебиторская задолженность – 3,2 млн сомов. Также дополнительно начисленные доходы бюджета составили 26,0 млн сомов. Из них средства специального счета в размере 25,8 млн сомов в нарушение ст. 19 Бюджетного кодекса КР и Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденного Постановлением Правительства КР №85 от 10 февраля 2012 года, не были вовремя перечислены в республиканский бюджет, а были израсходованы на хозяйственные расходы.

От общей суммы выявленных финансовых нарушений восстановлению подлежат 33,7 млн сомов. На данный момент возмещено 26,5 млн сомов.

Установлены резервы и потери бюджета на сумму 260,2 млн сомов. Из них основную часть, а именно 234,9 млн сомов, составляют потери бюджета из-за отсутствия должного контроля за полнотой поступления сборов при въезде на территорию страны от транспортных средств иностранных государств за загрязнение окружающей среды.

Также аудитом выявлены нерационально использованные средства на сумму 9,6 млн сомов. Из них, 0,9 млн сомов составили средства, израсходованные на определенные мероприятия, без достижения планируемых целей, сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и средства в расчетах – 8,7 млн сомов.

По итогам аудита руководству Госагентства предписано устранить выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки, а также рассмотреть ответственность лиц, допустивших их. Материалы аудита направлены Президенту КР, в Жогорку Кенеш КР, Секретарит Совета безопасности КР, Правительство КР и объект аудита. Материалы аудита по ряду фактов направлены в Генеральную прокуратуру КР.