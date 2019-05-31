В Минкульте выявлено финансовых нарушений на 30,3 млн сомов

Счетной палатой КР проведен аудит исполнения сметы расходов бюджетных средств и сметы доходов и расходов специального счета в Министерстве культуры, информации и туризма КР, его подведомственных подразделениях, учреждениях и территориальных органах за 2017 год.

За аудируемый период выявлено финансовых нарушений на 30,3 млн сомов. В числе основных нарушений: необоснованные выплаты заработной платы – 2,3 млн сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства – 1,2 млн сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ – 0,7 млн сомов, нецелевое использование государственных средств 0,6 млн сомов, сокрытая по учету дебиторская задолженность – 15,0 млн сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет – 10,0 млн сомов.

Так, необоснованные выплаты заработной платы установлены в: Кыргызском государственном университете культуры и искусства им. Б. Бейшеналиевой, Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова, Кыргызском государственном цирке им. А. Изибаева, Чуйской областной библиотеке, Чуйском областном камерном оркестре, Сокулукском райотделе культуры, редакции газеты "Ош жанырыгы", Ошском областном музее изобразительных искусств им. Т. Садыкова, Ошском областном кукольном театре им. Н. Шамурзаева, Ошском областном газетном издательстве – редакции газеты "Эхо-Оша", Техникуме культуры им. Б. Алыкулова в г. Джалал-Абад, Жалал-Абадской ОТРК и Панфиловской районной детской школе искусств в г.Каинды.

Завышение объемов строительно-монтажных работ выявлены в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А. Малдыбаева и Каракольском городском отделе культуры.

В Государственном национальном русском театре драмы им. Ч.Айтматова дебиторская задолженность арендаторов в сумме 13,9 млн сомов за 2017 год не отражена по бухгалтерскому балансу, и является сокрытой дебиторской задолженностью. Общая площадь занимаемых внешними арендаторами, согласно выданному театру Бишкекским управлением по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество техническому паспорту здания от 10.08.2016 года составила больше расчетной площади на 67,89 кв. метров. В ходе аудита произведен перерасчет арендной платы по внешним арендаторам, в результате чего общая сумма потерь за 2017 год составила 0,4 млн сомов.

Также не отражены по бухгалтерскому учету дебиторские задолженности арендаторов в 15 учреждения и объектах культуры.

В соответствии с Бюджетным кодексом КР подведомственными учреждениями в 2017 году не перечислено в доход бюджета арендная плата на сумму 10,0 млн сомов. В том числе: Бишкекское хореографическое училище им. Ч. Базарбаева – 1,0 млн сомов, Кыргызский государственный цирк им. А. Изибаева – 1,9 млн сомов, Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. А. Малдыбаева – 0,8 млн сомов, Департамент кинематографии – 3,3 млн сомов, Кыргызское государственное музыкальное училище им. М. Куренкеева – 0,6 млн сомов, Художественное училище им. С. Чуйкова – 1,7 млн сомов, Иссык-Кульский областной музыкально-драматический театр им. К. Джантошева – 0,6 млн сомов.

Резервы и потери бюджета составили 8,5 млн сомов, из них: сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей составили 2,4 млн сомов, нарушения при выплате заработной платы – 2,7 млн сомов и другие нарушения.

Нерационально использованные средства составили 24,6 млн сомов, из них 23,8 млн сомов - остатки сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, не зачтенные по итогам 2017 года.

По итогам аудита руководству Министерства предписано устранить выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки, а также принять меры в отношении лиц, допустивших их. Материалы аудита направлены в Жогорку Кенеш КР, Аппарат Президента КР, Секретариат Совета безопасности КР, Правительство КР и объект аудита. Материалы аудита по Русскому театру драмы им. Ч.Айтматова и Чуйскому областному камерному оркестру направлены в прокуратуры г.Бишкек и Чуйской области для соответствующего рассмотрения, а также для сведения – в Генеральную прокуратуру КР.