"Электрические станции" незаконно выдавали сотрудникам вознаграждения

Аудитом установлено завышение объемов выполненных ремонтно-строительных работ на ТЭЦ г.Ош, Ат-Башкинской ГЭС и Предприятии строящихся ГЭС на общую сумму 627,8 тыс. сомов. Из них, 447,9 тыс. сомов – завышение объемов строительно-монтажных работ в Предприятии строящихся ГЭС восстановлены путем уменьшения кредиторской задолженности ОАО "Нарынгидроэнергострой" на аналогичную сумму.

Также в нарушение Положения "О выплате вознаграждения по итогам работы за год" работникам ОАО "Электрические станции" при наличии роста уровня дебиторской и кредиторской задолженностей на конец года, начислены вознаграждения больше полагаемого объема на 29,1 млн сомов. В том числе: по ТЭЦ г.Бишкек – 8,8 млн сомов, ТЭЦ г.Ош – 1,7 млн сомов, Каскад Токтогульских ГЭС – 8,1 млн сомов, Предприятие строящихся ГЭС – 5,3 млн сомов, Камбаратинская ГЭС-2 – 1,7 млн сомов, Ат-Башинская ГЭС – 730,1 тыс. сомов, аппарат ОАО и центральные производственные службы – 2,8 млн сомов.

В филиалах Общества числятся неликвидные товары на конец 2017 года в сумме 80,2 млн сомов.

По итогам аудита руководству ОАО предписано рассмотреть результаты аудита, и устранить выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки.