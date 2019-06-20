В МВД вызвали хозяйку сладостей, которые были в грузовике c героином

Сегодня в МВД Кыргызстана вызвана на допрос владелица кондитерского цеха "Элит Шоко" Аида Жолдошева, груз которой был указан в грузовике с героином, задержанного на немецко-польской границе. Об этом сообщает 24.kg.

По данным СМИ, в документах машины было указано ОсОО "Элит Шоко". Компания расположена в Бишкеке по улице Шевченко. Конечной точкой отправленного из Кыргызстана груза значится Бельгия. Среди наименований - рахат-лукум и халва. Всего более 20 тонн.

Также стали известны данные задержанного водителя. Им оказался гражданин Турции Озон Сулейман, 1956 года рождения. По данным источника, он долгое время проживает в Бишкеке. До трудоустройства в "Элит Шоко" он работал в другой кондитерской компании в столице КР.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня на участке немецко-польской границы таможня Германии задержала грузовик из Кыргызстана с грузинскими номерами, который перевозил 670 килограммов героина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Груз был оформлен в документах как турецкие сладости. Наркотики были расфасованы в 532 упаковки по 1,3 кг каждая. На каждую была наклеена этикетка "Халва". Водитель грузовика 63-летний гражданин Турции заявил, что не знал о том, что перевозит через границу наркотики. Сейчас он задержан и находится под стражей.

Власти Германии подчеркнули, что задержанный груз является самой крупной обнаруженной партией наркотиков за всю историю пограничного контроля. Стоимость партии оценивается в 45-56 млн долларов. Предполагается, что наркотики были произведены в Афганистане.