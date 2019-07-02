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"Кыргызфильм" подписал судьбоносный меморандум о сотрудничестве

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- Анастасия Карелина
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На проходящем в эти дни в Нур-Султане XV МКФ "Евразия" представителями студий "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева, "ТатарКино", "Сахафильм", "Беларусьфильм", "Узбекфильм" и "Грузия-фильм" подписан меморандум о сотрудничестве с Государственным центром поддержки национального кино (Казахстан).

Событие состоялось в рамках презентации Закона Республики Казахстан "О кинематографии", подписанного президентом страны 3 января 2019 года, и самого Государственного центра поддержки национального кино.

Согласно меморандуму, в будущем все стороны намерены оказывать друг другу содействие в организации технологических процессов кинопроизводства, продвижении и дистрибуции кинопродукции, организации съемочного процесса, участии в кинофестивалях, форумах и кинорынках, обмене специалистами, привлечении профессионалов для совместных проектов. Через Госцентр будет предоставляться государственная финансовая поддержка кинопроектам, претендующим на признание национальными фильмами, выплата субсидий в сфере кинематографии. Задача членов команды, работающих в Госцентре, развитие киноиндустрии, как новой отрасли экономики.

На МКФ также были озвучены самые ближайшие планы Госцентра. Уже по итогам работы нынешнего XV фестиваля "Евразия" возможно подписание такого же рода меморандумов с ведущими студиями Голливуда. Это должно способствовать привлечению дополнительных инвестиций в Казахстан, и началу новых больших международных кинопроектов с участием всех заинтересованных сторон.


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URL: https://www.vb.kg/379518
Теги:
Казахстан, кино, фестиваль, Кыргызстан, Кыргызфильм
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