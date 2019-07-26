В Китае прошел культурно-туристический фестиваль "Манас"

По информации Визового пункта КР в г. Урумчи, КНР, 15 июля 2019 года, в уезде Ак-Тоо Кызыл-Суу - Кыргызской автономной области СУАР КНР прошел VIII Международный культурно-туристический фестиваль "Манас". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, за красочной театрализованной церемонией открытия фестиваля с участием порядка 2 тысяч человек наблюдали около 10 тысяч зрителей, в том числе, многочисленные зарубежные гости.

"В распространенном пресс-релизе организаторов фестиваля отмечается, что "Героический эпос "Манас" заставил погрузиться в былую атмосферу, оставив неизгладимое впечатление от выступления Манасчы. Зрители также рукоплескали народным выступлениям (езда на лошадях, орлиное шоу, катание на яках)".

На открытии фестиваля заместитель секретаря партийного комитета, Секретарь рабочего комитета по образованию Кызыл-Суу - Кыргызской автономной области Сун Вэньгуан обозначил, что в 2019 году фестиваль проходит на тему "Прекрасный Китай, очаровательные западные земли" и приурочен к восхождению на пик "Муздак".

Сун Вэньгуан в своей речи также отметил, что местные власти через Международный фестиваль "Манас" намерены передать туристам суть эпоса, продемонстрировать культурное наследие населения Кызыл-Суу - Кыргызской автономной области, народные обычаи и уникальный туристический потенциал, а также пропагандировать кыргызскую культуру.

Местные власти уделяют особое внимание данному мероприятию, как к одному из важных туристических фестивалей, направленных на повышение общего имиджа Кызыл-Суу - Кыргызской автономной области и создания тем самым международного туристического бренда.