Президента просят умерить пыл силовиков в борьбе с бизнесом

"За последние месяцы стало очевидно, что экономика нашей страны переживает застой, а инвестиции - в том числе иностранные - резко сокращаются. Никакие манипуляции статистикой не могут этого скрыть. Еще немного, и стране может грозить серьезный экономический спад". Об этом говорится в петиции адресованной президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Сама петиция была создана Антикоррупционной инициативой и на момент публикации просьбу уже подписали 316 человека. Инициаторы заявляют о ее политической нейтральности и просят главу государства защитить инвесторов от силового вмешательства, которое с их слов, достигло критических пределов.

- Поэтому всё больше инвесторов и предпринимателей не видят смысла развивать в Кыргызстане бизнес. Почти каждый день мы читаем об очередном уголовном деле против бизнеса. Силовики превращаются во врагов бизнеса, вместо того, чтобы защищать его от мошенников и коррупционеров. Более того, силовые органы сами становятся экономической силой, от которой зависит судьба любого бизнес-проекта.

Нашей экономике нужна свободная предпринимательская инициатива и иностранные инвестиции. Она не может развиваться только на кредиты и подачки иностранных государств или ждать, когда реализуются мифические "меморандумы" и "соглашения о намерениях". Независимые предприниматели - основа нашей экономики. Поэтому нельзя позволить подавить их коррупционно-силовым террором, - говорится в петиции.

Ее создатели пишут, что приветствуют заявления президента о необходимости защиты инвесторов и улучшения делового климата. Но, отмечают они, эти призывы исполняются с точностью до наоборот. Антикоррупционная инициатива призывает принять радикальные меры для помощи экономике, дав убедительные гарантии инвесторам о надежной защите.

В частности,

1. Однозначно установить приоритет инвестиционной политики при принятии решений о силовых мерах в отношении предпринимателей и инвесторов. Исключение могут составлять только случаи, когда действия бизнеса несут серьезную угрозу окружающей среде или здоровью людей.

2. Запретить обнародование обвинений в средствах массовой информации в отношении коммерческих организаций, предпринимателей и инвесторов до вступления в законную силу приговора. Нарушение презумпции невиновности дает всем сигнал об обвинительном уклоне и распугивает инвесторов.

3. Новый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) позволяет вести следствие и накладывать арест на имущество без ограничений по срокам. Это недоработка его авторов, и нужно либо срочно изменить эти положения, либо иначе установить ограничения. Вокруг этой нормы вырастает огромная коррупционная кормушка.

4. Новый УПК требует регистрировать любое сообщение о преступлении и передавать его для расследования. На практике моментально возбуждаются только дела против граждан и бизнеса, а заявления граждан о должностных преступлениях чиновников вместо единого реестра попадают в "журнал", откуда списываются без возбуждения дел. Чиновники извратили изначально хорошую идею и поставили заслон всем, кто пытается на них жаловаться. Эту ситуацию нужно срочно изменить.

5. Следует отменить установку судам "всё - в пользу бюджета". Это приводит только к коррупции в налоговой службе, а также к уходу бизнеса в тень (зачем платить налоги, если нет честных налоговых правил, и всегда могут взыскать сколько захотят?) О наличии этой установки судам знают и говорят все - от судей до налоговых инспекторов; в нашей стране невозможно утаить очевидное.

6. Прекратить практику вымогательства авансовых налогов за будущие периоды под угрозой силовых или налоговых санкций. Лучше балансировать бюджет и жить по средствам, чем распугать оставшихся налогоплательщиков.

7. Прекратить практику избрания ареста в качестве меры пресечения по экономическим делам.

8. Вкладчики не должны бояться держать крупные накопления в банках. Финансовая разведка и полиция должны защищать граждан и бизнес от криминальных посягательств, а не быть их источником. Следует разработать убедительные меры по защите счетов граждан и бизнеса от произвольного воздействия.

9. С участием общественности и экспертов необходимо проанализировать все силовые акции против бизнеса последнего времени на коррупционный фактор. Не секрет, что во многих случаях именно коррупционно-рейдерский фактор и был причиной силовой акции.