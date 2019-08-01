Верхотуров: Атамбаев как мне видится, совершит еще один госпереворот

Дмитрий Николаевич Верхотуров, известный российский писатель публицист, в 2018 году написал книгу "Тень Атамбаева над Киргизией", где он утверждает, что Атамбаев просто так не сдаться властям. По этому поводу автор книги для российского издания KGinfo.ru попытался спрогнозировать дальнейшие события в Кыргызстане.

В своей книге "Тень Атамбаева над Киргизией" Вы угадали политический кризис в стране. Как Вы оцениваете сегодняшний политический кризис. Чего хочет Атамбаев?

-Сегодня, на мой взгляд, один из наиболее опасных моментов за последние несколько лет. Да, это политический кризис, но природа его состоит не только, и не столько в личных трениях между Атамбаевым и Жээнбековым. Сущность его, на мой взгляд, состоит в том, что Атамбаев открыто выступил против кыргызского государства. Он назвал депутатов ЖК "сопливыми", тем самым бросив тяжелое оскорбление парламенту республики - главному органу власти. Парламент состоит из депутатов, и оскорбляя депутатов, нельзя не оскорбить парламент в целом. Далее, депутаты эти, плохие они или хорошие, выбраны народом Кыргызстана и выражают его волю. Оскорбляя депутатов парламента, Атамбаев оскорбляет и весь народ Кыргызстана в целом. Ну и по содержанию его высказывания. Назвав депутатов "сопливыми", Атамбаев дал понять, что депутаты парламента ничего не умеют и с их мнением можно не считаться. Я бы определил этот поступок Атамбаева как мятеж.

Парламент, который лишил Атамбаева не прикосновенности, это на Ваш взгляд на сколько своевременно?

-Как экс-президент, Атамбаев должен был бы, напротив, выступать эталоном политического поведения, задавать высокие стандарты, и, конечно, уважать и представлять собой эталон уважения к государственным институтам Кыргызской Республики. Но он этого не сделал. Так что лишили его неприкосновенности своевременно и обоснованно. Государство не может терпеть демонстративного неуважения к своим базовым, основополагающим институтам.

Как действующая власть должна реагировать после выдвижения официальных обвинений Атамбаеву?

Этот политический кризис, по моему мнению, имеет два возможных исхода. Первый - Атамбаев будет арестован и предстанет перед судом, причем не только за свои действия на посту президента, но и за открытое неуважение к парламенту и сопротивление его решению. Второй - если Атамбаев не будет арестован, то он, как мне видится, совершит еще один государственный переворот. Конечно, лучше было бы, чтобы стороны договорились миром, и Атамбаев подчинился законным требованиям государственной власти. Это было бы возможно, если бы Атамбаев ставил интересы республики выше своих личных интересов. Однако, как я писал в своей книге, да и недавние события это показали еще раз очень наглядно, такой подход Атамбаев не разделял и не разделяет. Если бы интересы республики были для него превыше всего, что и этого политического кризиса не возникло бы. Поэтому я думаю, что ситуация закончится силовым решением.

Как уговорить Атамбаева отказаться от сопротивления, сдаться властям?

Думаю, что никак. Он прекрасно понимает, что теперь он потерял все: партию, политическое реноме, большую часть своего влияния, и теперь для него "буза" остается единственным шансом удержаться на плаву. На мой взгляд, избежать кровопролития можно было бы, если отправить за Атамбаевым такие силы, с танками, бронетехникой, пулеметами, сопротивление которым было бы с очевидностью бессмысленным и невозможным. Тем, кто будет упрекать меня в кровожадности, скажу, что власть должна оставаться властью, и в принципиальных вопросах она должна проявить положенную жесткость и решительность. Власть в данном случае защищает народ Кыргызстана от очередной революции, от политической нестабильности, от разрухи, в конечном счете. Власть защищает будущее страны и будущее каждого отдельно взятого гражданина Кыргызской Республики.