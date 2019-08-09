В городе Чолпон-Ата проходит очередное заседание ЕМПС (фоторепортаж)

В городе Чолпон-Ата с участием Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Далее заседание межправительственного совета пройдет в расширенном формате, по итогам которого будет подписан ряд документов.

Перед началом заседания состоялась церемония приветствия глав делегаций и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саргсяном в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, далее совместное фотографирование.