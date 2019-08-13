По делу о незаконном освобождении Батукаева всего проходят 19 человек

Вопрос об экстрадиции "вора в законе" будет рассмотрен в России после того, как он отбудет там наказание

Сегодня, 13 августа, Генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов рассказал о том, что по делу о незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева всего проходят 19 человек.

Глава надзорного органа отметил, что в ходе допросов по возобновленному делу свидетели дали свои показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

И после того, как Жогорку Кенеш лишил его статуса экс-президента, ему были направлены три повестки на допрос в качестве свидетеля. А именно, 8,10 и 19 июля, напомнил Джамшитов.

Глава Генпрокуратуры также сообщил, что около полугода назад Кыргызстан отправлял запросы в Россию об экстрадиции самого Азиза Батукаева.

- Нам ответили, что Батукаев сейчас отбывает наказание в России и вопрос эксрадиции может быть рассмотрен только после того он отбудет свой срок, - уточнил Откурбек Джамшитов.

Напомним, ранее по делу Батукаева были задержаны экс-генпрокурор Аида Салянова, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, экс-спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, бывшая глава Минздрава Динара Сагинбаева и другие.

По сообщению некоторых СМИ, в начале августа также был задержан адвокат Батукаева Али Касымов.

DS