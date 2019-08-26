КАЗАНОВА: Мужчины, живите с удовольствием!

Природный препарат "Казанова" поможет обрести уверенность, силу и страсть!

Ученые уверены: активная сексуальная жизнь делает людей счастливыми и успешными.

Но данные мировой медицины и статистики свидетельствуют, что половая активность мужчин снижается: стрессы, болезни, курение и алкоголь убивают в них сексуальные инстинкты. Однако выход есть! Капсулы "Казанова" способствуют возвращению здоровья и мужской силы. А еще – любимых жен и подруг…

Всего шесть причин, почему капсулы нужны мужчине, независимо от его возраста:Капсулы помогут вспомнить и продлить активные годы половой жизни: сделают мужскую эрекцию крепкой, длительной, увеличат продолжительность полового акта, о чем втайне мечтают многие.В составе капсул натуральные, растительные компоненты, которые испокон веков были популярны у восточных мужчин. Они не содержат гормонов, химических ингредиентов, не вызывают привыкания.

Результат уже заметен после приема одной капсулы! А длительный прием капсул "Казанова" только усилит эффект и сделает сексуальную жизнь регулярной и чувственной.

Средство нормализует уровень тестостерона, усиливает половое влечение, быстро восстанавливает физические силы как после тренажерного зала, так и после активного полового акта.

Устраняются неприятные симптомы воспаления простаты – частое мочеиспускание, недержание мочи, дискомфорт в паховой области и др.

Мужской организм и иммунитет скажут спасибо за столь мощную поддержку.

Состав: горянка крупноцветковая – 83 мг, плоды дерезы китайской – 76 мг, корень моринды – 66 мг, корневище дискореи китайской – 39 мг, корень женьшеня настоящего – 33 мг, раковина устрицы – 33 мг.

Применение:при проблемах с предстательной железой, нарушением потенции, эректильной дисфункцией, импотенцией, преждевременной эякуляцией, снижением либидо. Рекомендован курс: по 1 капсуле 1 раз в день, во время ужина. Продолжительность приема – более 3 месяцев;

мужчинам среднего возраста для уверенности в полноценном половом акте и улучшения половой функции. Рекомендовано: по 1 капсуле через день, во время ужина (1 месяц).

Не рекомендуется к применению лицам, страдающим повышенной чувствительностью к компонентам БАД.

Условия отпуска: без рецепта врача.

Предприятие-изготовитель: компания с ограниченной ответственностью "Биотехнологические продукты питания "Цзиньлун", г. Шанцю (КНР). Дистрибьютор в Казахстане и Кыргызстане: ТОО "Health Rising" – РК, г. Алматы, ул. Ангарская, 111-а.

Остерегайтесь подделок!

Препарат - в металлической упаковке.

БАД! Не является лекарственным средством.

Не содержит ГМО.

Перед употреблением проконсультируйтесь у врача.

Свидетельство о государственной

регистрации №KZ.16.01.79.003.E.002815.11.14 от 28.11.2014

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