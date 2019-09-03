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Члены СДПК требуют впустить их в здание "Медиа-Форума"

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- Оксана Гут
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СДПК официально обратилась с письмом в Военную прокуратуру по поводу допуска членов партии к рабочим местам в здании "Медиа-Форума".

- По указанию или постановлению следователя не допускаются к рабочим местам работники СДПК. Партия является таким же арендатором (заключен договор аренды), как и другие арендаторы ОАО "Медиа-Форум". Тем самым, фактически приостановлена деятельность СДПК. Указанное действие следователя Военной прокуратуры грубо нарушает конституционные права политической партии и законы Кыргызской Республики.

В соответствии с частью 3 статьи 4 Конституции Кыргызской Республики политические партии содействуют выражению политического волеизъявления граждан, принимают участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, Президента и органов местного самоуправления.

В соответствии со статьей 12 Закона Кыргызской Республики "О политических партиях" государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов политических партий, создание в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и законами Кыргызской Республики равных правовых условий для выполнения ими своих уставных задач. Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность политических партий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас обеспечить конституционные права, условия для выполнения своих уставных задач СДПК и обеспечить допуск СДПК к арендуемым помещениям в административном здании ОАО "Медиа-Форум".

Руководитель Секретариата СДПК Усубалиев Т., - говорится в письме (стилистика и орфография сохранены - ред.).

Отмечается, что СДПК для своей деятельности арендует помещения (5 кабинетов) в административном здании ОАО "Медиа-Форум", находящегося по адресу: г. Бишкек, ул. 7 апреля, 4б.

9 августа следователем Военной прокуратуры КР наложен арест на административное здание ОАО "Медиа-Форум" в качестве обеспечительной меры в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

Однако, в партии напоминают, что Атамбаев сложил полномочия председателя СДПК и приостановил членство 25 мая 2019 года и с этого дня не имеет отношения к СДПК.


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URL: https://www.vb.kg/381295
Теги:
Алмазбек Атамбаев, закон, Конституция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, прокуратура, СДПК
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