Военный комиссар задержан за взятку в 1 тысячу долларов США

ГСБЭП выявила факт получения взятки со стороны военного комиссара. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

В Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) с заявлением обратился гражданин О.Э. в отношении военного комиссара М.З. Тонского района Иссык-Кульской области, который ранее получил от заявителя взятку в сумме 1 тысячи долларов США за предоставление военного билета. При этом в ходе передачи было установлено, что билет являлся поддельным и не имел какой-либо юридической силы. Однако со слов заявителя, военный комиссар забрал выданный им поддельный билет и с тех пор не возвратил ранее полученные денежные средства.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 325 ч.1 (получение взятки) Уголовного кодекса КР.

Так, в рамках проведения досудебного производства в ходе следственно-оперативные действий установлено, что гражданин М.З. в действительности на момент получения взятки являлся военным комиссаром Тонского района Иссык-Кульской области, а в последующем был переведен военным комиссаром в Кадамжайский район Баткенской области.

4 сентября текущего года сотрудниками ГСБЭП совместно с сотрудниками Военной прокуратуры КР и заявителем был осуществлен выезд в Кадамжайский район Баткенской области. В ходе встречи при возврате денежных средств за счет ранее полученной взятки (ранее уже были получены 20 тысяч сомов через банковский перевод) был задержан военный комиссар Кадамжайского района Баткенской области гражданин М.З.

В ходе задержания он признал свою вину. На момент обыска в служебном кабинете подозреваемого были обнаружены денежные средства в особо крупных размерах.

Задержанный военный комиссар М.З. водворен в гарнизонную гауптвахту. В настоящее время ведется досудебное производство.

- Уважаемые граждане, если вы стали жертвой вымогательств, а также незаконных и необоснованных поборов со стороны военнослужащих военных комиссариатов просим вас незамедлительно обратиться в Финансовую полицию по адресу: город Бишкек, пр. Манаса 101/1, а также для устных обращений телефон Дежурной части (0312) 323 091, 323 707, - пресс-служба ГСБЭП КР.